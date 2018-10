Polska w top 3 na świecie pod względem spadku oprocentowania obligacji. Skąd taki wynik?

Na naszą sytuację znacząco wpłynęła decyzja agencji Standard & Poor's, która w piątek 12 października podwyższyła ranking Polski do poziomu A-. M.in. z tego powodu oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych w poniedziałek 15 października wyniosło mniej, niż 3,2 proc. To spadek o 0,05 pkt. na przestrzeni kilku dni, co przy bilionowym długu publicznym przekłada się na 500 mln zł rocznie.

Dziennikarze portalu Money.pl podkreślają, że oprócz korzyści finansowych możemy też mówić o dodatkowym prestiżu. Chodzi o porównanie naszego oprocentowania do statystyk innych potęg, zwłaszcza USA. Okazuje się, że od Stanów Zjednoczonych (3,16 proc.) różni nas (3,19 proc.) już bardzo nawiele pod tym względem. Świadczy to o dużej wiarygodności polskiej gospodarki dla światowych rynków finansowych, porównywalnej do tej, którą cieszą się Amerykanie.

Money.pl przypomina, że podobną pozycję w stosunku do USA nasz kraj miał już przez krótki okres wiosną 2006 roku. Sama Polska lepszy wynik miała też np. w kwietniu tego roku (poniżej 3 proc.). Tym razem wyjątkowo cieszy dobry wynik, zestawiony z pogarszającą się sytuacją w innych krajach. Polska znalazła się w najlepszej trójce, jeśli chodzi o spadek poziomu oprocentowania. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Chiny i Bułgaria. Co złożyło się na taką sytuację? To z pewnością utrzymujący się wzrost gospodarczy (powyżej 5 proc.), stabilny budżet i spadające bezrobocie (od 5,8 proc. do nawet 3,4 proc.).

