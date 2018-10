PGNiG dopłaca do instalacji kotła gazowego. Kolejne tysiąc rodzin otrzyma po 3 tys. złotych

Ogłoszony w kwietniu tego roku program PGNiG Obrót Detaliczny „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na kocioł zasilany gazem. Spółka oferuje dopłaty dla 11 tys. gospodarstw domowych. Standardowa kwota dofinansowania to 1000 zł, ale tysiąc posiadaczy Karty Dużej Rodziny mogło wnioskować o 3000 zł.

Do tej pory w ramach programu wpłynęło już blisko 6 tysięcy wniosków, z czego ponad tysiąc od posiadaczy Karty Dużej Rodziny. W związku z wyczerpaniem puli dopłat dla tej drugiej grupy, PGNiG Obrót Detaliczny zdecydowało się na podwojenie limitu do dwóch tysięcy dużych rodzin. – Cieszy nas bardzo wysokie zainteresowanie wśród posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dlatego zdecydowaliśmy się na tak znaczne zwiększenie liczby dopłat. Już 22 października uruchomimy kolejne tysiąc dofinansowań w kwocie 3000 złotych. Dzięki temu polskie rodziny zyskają realną pomoc w procesie instalacji ekologicznego ogrzewania gazowego – podkreśla Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Walka ze smogiem

PGNiG zaznacza, że akcja ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce i wpisuje się w rządowe działania antysmogowe i prorodzinne. – Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG podejmują konkretne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, którego upowszechnienie przyczyni się do ograniczenia problemu smogu. Chcemy, aby jak najwięcej Polaków mogło korzystać z tego paliwa – deklaruje Piotr Woźniak, Prezes PGNiG SA. Równocześnie zachęca zainteresowanych do składania wniosków i podkreśla, że dołączenie do programu nie wyklucza możliwości skorzystania z innych dopłat oferowanych na przykład przez samorządy.

Dla kogo program?

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem muszą wcześniej zlikwidować dotychczasowe źródło ogrzewania na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym. Wnioski w ramach programu można składać osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny. Wszystkie szczegóły związane z akcją są dostępne na stronie internetowej: http://pgnig.pl/dofinansowanie.

Czytaj także:

Gaz skroplony z USA popłynie do Polski. PGNiG ma dwie umowy