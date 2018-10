Trwa akcja „Rachunek wdzięczności PGNiG”. Górnicy i ich rodziny dostaną wsparcie

– Oprócz górników do dofinansowania zakwalifikowano także cztery wdowy po zmarłych bohaterach – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. – Spośród złożonych wniosków aż 90 proc. pochodzi z Górnego Śląska, co oznacza, że bohaterowie tamtych lat wciąż mieszkają blisko miejsca tych dramatycznych, grudniowych wydarzeń – dodał.

Program wsparcia dla górników, którzy 16 grudnia 1981 r. brali udział w strajku w kopalni „Wujek” uruchomiono 13 czerwca 2018 r. Jest on realizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Przedsięwzięcie zakłada realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii w postaci dopłat do rachunków za gaz. Pomocą, w ramach programu, może zostać objętych nawet 3500 uczestników strajku.

– Warunki przystąpienia do programu są bardzo proste. Może to zrobić każdy, kto wykaże, że pracował na stanowisku górniczym w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 roku. Po drugie, trzeba posiadać aktualną umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny – wyjaśnił Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak uzyskać wsparcie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą zgłosić się do dowolnego Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), zadzwonić na numer Contact Center PGNiG OD lub odwiedzić stronę internetową. Dokumenty potrzebne, aby przystąpić do programu, należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Program „Rachunek wdzięczności PGNiG”

„Rachunek wdzięczności PGNiG”, to z kolei inna akcja zainicjowana w Warszawie w 2016 r. jako program skierowany do Powstańców Warszawskich. W ramach przedsięwzięcia otrzymują oni dofinansowanie w wysokości do 900 zł brutto rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG OD. Do tej pory do programu przystąpiło 529 uczestników Powstania Warszawskiego. Od rozpoczęcia przedsięwzięcia 1 listopada 2016 roku wypłacono ok. 440 tys. zł.

