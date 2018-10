Tchórzewski przyznał, że rachunki za prąd mogą wzrosnąć

– Prąd po wyborach nie zdrożeje o 40 procent. Te informacje są kłamstwem. Nowa taryfa wejdzie w życie w przyszłym roku i możliwa jest podwyżka rachunku, ale nie przekroczy ona pięciu procent – zaznaczył na antenie Polskiego Radia Krzysztof Tchórzewski.

Jak podkreślał Tchórzewski, jeżeli podwyżka byłaby większa, odbiorcy dostaną rekompensatę. – Jeśli czynniki zewnętrzne związane z europejską polityką klimatyczną, czyli ceny praw do emisji CO2 spowodowałyby, że ta podwyżka byłaby większa, to z tego tytułu wszyscy odbiorcy, którzy się rozliczają w pierwszym przedziale podatkowym, dostaną rekompensatę wielkości tego wzrostu. To gwarantuję wszystkim gospodarstwom domowym – dodał minister.

