Ile Polska traciła przed uszczelnieniem systemu podatkowego? Przedstawiono raport

Według raportu Ministerstwa Finansów w latach 2008-2015 luka VAT wyniosła 250 mld złotych. Na jeszcze większą kwotę wskazuje raport danych PwC „Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2016 r. i prognoza na 2017 r”. , gdzie mowa jest o brakujących 265 miliardach złotych. „Dziesiątki miliardów złotych każdego roku rządów koalicji PO-PSL zamiast zasilać budżet państwa trafiały do kieszeni nieuczciwych przedsiębiorców. Dlatego też tak istotne jest tworzenie adekwatnych rozwiązań prawnych, które umożliwią minimalizację strat Skarbu Państwa, a tym samym przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski i wzrostu jakości życia Polaków” - podsumowuje Fundacja Republikańska.

Z wyliczeń resortu finansów i Fundacji wynika, że za pieniądze z luki VAT można by m.in. zbudować ponad milion nowych mieszkań czy zagwarantować wszystkim darmowe leki przez ponad 6 lat.

Jak po 2015 uszczelniano lukę VAT

W raporcie stworzonym przy współpracy resortu finansów wskazano, że po 2015 roku podjęte zostały działania zmierzające do uszczelnienia luki vatowskiej. Mowa jest m.in. o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, zwiększeniu efektywności służb, czy działaniach legislacyjnych. Wśród tych na uwagę zasługują: wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności, Pakiet Paliwowy czy Jednolity Plik Kontrolny.

Według prognoz publikowanych przez MF i Fundację Republikańską, w latach 2016-2019 (a więc w ciągu czterech lat) wpływy z samego tylko PIT wzrosną o 37 mld złotych, czyli o około 45 proc. przy wzroście PKB około 25 proc. Dla porównania – w latach 2008-2015 (w ciągu ośmiu lat) wzrost ten wyniósł 22 mld złotych przy wzroście PKB o około 50 proc.

Odwraca się negatywna tendencja, jeśli chodzi o CIT. Między 2008 a 2015 rokiem wpływy z racji podatku od dochodów przedsiębiorstw spadły o 1,7 mld złotych. W latach 2016-2019 prognozowany jest wzrost o 12 mld złotych. Dochodzi do tego wzrost wpływów z VAT – do 2019 roku do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu dodatkowe 57 mld złotych.

