Za paliwo można zapłacić smartfonem przy dystrybutorze. PKN Orlen wprowadza nowości

– Rekordowe wyniki odnotowywane w tym roku przez nasz segment detaliczny, potwierdzają, że wprowadzane zmiany na stacjach PKN Orlen wpisują się bardzo dobrze w oczekiwania rynku. Z jednej strony, konsekwentnie rozwijamy ofertę paliwową i pozapaliwową, wprowadzając również wysokiej jakości produkty od polskich producentów. Z drugiej zaś podnosimy standardy obsługi kierowców. Płatności mobilne to kolejny krok mający na celu podniesienie satysfakcji klientów, umożliwiający skrócenie czasu związanego z tankowaniem aut. Niedawno otworzyliśmy najnowocześniejszą stację w Europie Orlen Drive, wprowadziliśmy usługę mobilnego kasjera. To wszystko sprawia, że umacniamy naszą pozycję i to właśnie nasza sieć wyznacza trendy na polskim, ale również europejskim rynku stacji paliw – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Nowa wersja aplikacji Orlen Mobile, dostępna na systemy iOS i Android, umożliwia dokonanie płatności poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na dystrybutorze. Aby korzystać z usługi, wystarczy dokonać rejestracji oraz dodać swoją kartę płatniczą z odblokowaną możliwością płatności internetowych. Mobilne płatności dostępne są na wybranych 1 300 stacjach własnych koncernu w Polsce, na których dystrybutory oznakowane są specjalną naklejką. Z aplikacji mogą skorzystać osoby indywidualne i prowadzące działalność gospodarczą.

Rozwiązanie usprawni i przyśpieszy obsługę klientów, którzy dokonują jedynie zakupu paliwa, ale także ułatwi korzystanie ze stacji osobom z ograniczoną sprawnością ruchową czy też rodzicom podróżującym z małym dziećmi. Usługa adresowana jest również dla tych klientów, którzy wolą już po zwolnieniu dystrybutora, bez pośpiechu, dokonać dalszych zakupów – w tym skorzystać z oferty gastronomicznej na stacji, podkreśla Orlen. W okresie promocji dla klientów, którzy po zapłaceniu rachunku za paliwo będą jednak chcieli skorzystać z oferty sklepowej i gastronomicznej firma przygotowała w aplikacji atrakcyjne kupony rabatowe.

– Nowa wersja aplikacji Orlen Mobile, oprócz płatności przy dystrybutorze, daje między innymi również dostęp do historii transakcji, czy zbierania punktów Vitay. Oprócz wygody korzystania z płatności mobilnych kluczowym aspektem było dla nas bezpieczeństwo klientów. Dziś naszym klientom oddajemy produkt w pełni niezawodny i spełniający najwyższe standardy w zakresie ochrony danych. Na przykład zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie płatności internetowych, w trakcie transakcji nie są przekazywane dane karty, a jedynie jej wirtualny numer – wyjaśniła członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

Równolegle z uruchomieniem usługi płatności Orlen Mobile na rynku czeskim wdrożono analogiczne rozwiązanie Benzina Payment, które swoim zasięgiem obejmie całą sieć 406 stacji paliw należących do grupy w Czechach, czytamy dalej.

Wprowadzenie modułu płatniczego Orlen Pay w aplikacji Orlen Mobile zrealizowane zostało w ramach szerszego projektu. Pierwszym jego etapem było wdrożenie w połowie 2016 r. systemu płatności mobilnych mFLOTA, który skierowany był wyłącznie do klientów biznesowych. Od początku plany obejmowały rozszerzenie tej usługi na klientów indywidualnych, przypomniano także.

PKN Orlen dysponuje w kraju i za granicą łącznie ok. 2 800 stacjami paliw.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.