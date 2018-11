Czy 12 listopada będzie dniem wolnym? Dowiemy się w ostatniej chwili

Pomysł, by 12 listopada był dniem wolnym, zrodził się w gronie polityków PiS jako sposób na uczczenie 100-lecia niepodległości Polski. Wszystko wzięło się z tego, że symboliczna rocznica – 11 listopada – to w roku stulecia niedziela. Polacy nie odczuliby więc święta narodowego jako dnia wolnego. Projekt ustawy ustanawiającej dzień po Świecie Niepodległości dniem wolnym od pracy został jednak zgłoszony w ostatniej chwili, co doprowadziło do sytuacji, że jeszcze na początku miesiąca nie wiadomo, czy 12 listopada będzie dniem wolnym.

Sejm poparł ustawę

Pierwsze czytanie ustawy w Sejmie odbyło się 23 października. Za przyjęciem projektu głosowało 233 posłów, przeciw było 105, a wstrzymało się 77. Przeciw byli głównie posłowie opozycji. – Ta ustawa to kolejny bubel prawny i jest nieprzemyślana. Nie trafia do wszystkich pracowników, uderza przedsiębiorców i dzieli Polaków – tłumaczyła Joanna Frydrych z Platformy Obywatelskiej.

Pierwotna wersja zakładała bowiem, że nie wszyscy Polacy będą mogli świętować dzień wolny. Oprócz osób, które zwyczajowo pracują w dni świąteczne, takich jak m.in. policjanci, lekarze, kierowcy autobusów miejskich czy pracownicy lotnisk, z przedłużonego weekendu nie mogliby skorzystać bowiem pracownicy handlu.

Wszystko przez zapis, zgodnie z którym: „W dniu 12 listopada 2018 roku nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Senat wprowadził poprawki

Po przyjęciu ustawy przez Sejm rozgorzała dyskusja na ten temat, która sprawiła, że gdy ustawa trafiła do Senatu – zgłoszone zostały poprawki. Senatorowie uznali, że wolne należy się także pracownikom sklepów i galerii handlowych. Zmiany w ustawie oznaczają, że musi ona ponownie trafić pod obrady Sejmu.

Zgodnie z harmonogramem, najbliższe posiedzenie izby niższej parlamentu odbędzie się w dniach 7,8 i 9 listopada. To wtedy rozstrzygną się losy zarówno poprawek, a więc w praktyce osób pracujących w handlu, jak i samej ustawy. Kolejny etap w przypadku przyjęcia ustawy to podpis prezydenta. Rzecznik Andrzeja Dudy już poinformował, że głowa państwa zamierza podpisać ustawę (choć do tej pory nie wiadomo, w jakiej formie trafi ona na biurko prezydenta). Oznacza to, że jeśli wszystko odbędzie się maksymalnie sprawnie i prezydent jeszcze tego samego dnia podpisze ustawę, decyzję o tym, czy 12 listopada będzie dniem wolnym, poznamy 7 listopada.

Wolny 12 listopada? Liczne problemy

Jak pisze „Gazeta Prawna” , pracodawcy zostaną o tym uprzedzeni z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc muszą zmieniać zaplanowane na ten dzień spotkania, obowiązki, rozprawy i wydawanie decyzji. Dochodzi do tego ponadto wymuszenie zmian wynikających z organizacji pracy. Jak pisze dziennik firma ustala wymiar czasu do przepracowania w okresie rozliczeniowym, który standardowo trwa trzy–cztery miesiące.

Dzień wolny od pracy nie jest też ujęty w rozkładach jazdy. Od dawna zaplanowane rozkłady przewidują, że 12 listopada Polacy ruszą do pracy i szkoły, a po południu będą wracać do domu.

Z ustawy wyłączone są szpitale. W związku z tym jeżeli małżeństwo lekarzy ma dziecko, to nie będzie ono miało z kim zostać w ten dzień w domu, ponieważ przedszkola i szkoły będą zamknięte.

Media zwracają też uwagę na to, że zmiana spowoduje chaos w sądach, które będą musiały przenieść tysiące spraw na inne dni.