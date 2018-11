40 mln za przychylność dla Getin Noble Banku? Premier Morawiecki wezwał szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnień

„Gazeta Wyborcza” poinformowała we wtorek 13 września, że właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla banku w zamian za około 40 milionów złotych. Czarnecki przekazał prokuraturze stenogram z nagrania wraz z zawiadomieniem o przestępstwie. Wynika z niego, że Chrzanowski proponował mu, m.in. usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Ponadto przewodniczący KNF miał proponować złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

Oświadczenie KNF

W odpowiedzi na publikacje „Gazety Wyborczej” KNF wydała oświadczenie, w którym pisze, że działania Czarneckiego traktuje jako „próbę wywierania wpływu poprzez szantaż” . „Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami wysuwanymi przez p. Czarneckiego oraz w związku ze zniesławieniem mającym na celu utratę zaufania publicznego” – podano.

Premier oczekuje wyjaśnień

Do sprawy odniósł się na antenie RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk. – Premier zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Premier wezwał też szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnień – zaznaczył. Później tę informację potwierdziła rzeczniczka rządu. – Mateusz Morawiecki wezwał szefa KNF do złożenia natychmiastowych wyjaśnień. Jeżeli zarzuty wskazane przez dziennikarzy w całości lub części potwierdzą się, wobec osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje – oświadczyła Joanna Kopcińska. – Prezes Rady Ministrów zwrócił się do służb i prokuratury o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu sprawdzenia i wyjaśnienia informacji, które dotyczą przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego – dodała rzeczniczka.

Czytaj także:

