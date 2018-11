Nowy szef KNF: Przekształcenie Urzędu KNF w państwową osobę prawną zwiększy jego niezależność

– Powstanie szczegółowy raport z wnioskami z kontroli wewnętrznej. Ustawa o wzmocnieniu nadzoru to bardzo potrzebna i największa reforma KNF od momentu jego utworzenia. Przekształcenie Urzędu KNF w państwową osobę prawną zwiększy jego niezależność – powiedział w wywiadzie dla PAP szef Komisji Nadzoru Finansowego prof. Jacek Jastrzębski.

Przewodniczący KNF zapytany o to, co zamierza zmienić w funkcjonowaniu komisji po dymisji Marka Chrzanowskiego wyjaśnił, że jego celem jest, by polski nadzór finansowy był „nowoczesny, transparentny, profesjonalny oraz nastawiony na ochronę bezpieczeństwa klientów i inwestorów”.

Prof. Jastrzębski poinformował, że aktualnie w urzędzie trwa kontrola wewnętrzna, która ma zakończyć się w połowie stycznia 2019 r. Szef KNF odnośnie decyzji ws. Getin Noble Bank i Idea Bank odparł, że nie chciałby odnosić się do działań nadzorczych względem konkretnych osób i podmiotów. – Zapewniam, ze Leszek Czarnecki będzie traktowany na takich samych zasadach jak każdy inny dominujący inwestor w instytucjach finansowych – dodał.