Co piąty Polak co miesiąc zastanawia się jak opłacić rachunki

Za to finansowy komfort deklaruje 30 proc. badanych. Dla panowania nad domowymi finansami znaczenie ma wiek i miejsce zamieszkania. Pod ścianą częściej stają osoby młode oraz mieszkańcy: Podkarpacia, Pomorza, Warmii i Mazur.

Na pytanie: Jak często brakuje Ci pieniędzy na pokrycie bieżących zobowiązań?7 proc. odpowiada, że kilka razy w miesiącu - pokazuje badanie Quality Watch wykonane na zlecenie BIG InfoMonitor.

Badani zauważają, że mają kłopoty z bieżącymi płatnościami miesiąc w miesiąc i w dwóch na pięć przypadków przyznają, że aby pieniędzy starczyło na życie muszą odmawiać sobie wielu rzeczy.

Tylko niewielka granica dzieli jedną piąta Polaków od problemów finansowych. Z danych Rejestru Dłużników wynika, że już niemal 9 proc. dorosłych Polaków ma na swoim koncie nieuregulowane w terminie m.in. rachunki za media, telefon, czynsz, alimenty czy raty kredytów i pożyczek. Łączne zaległości 2,76 mln osób dochodzą obecnie do 73,4 mld zł

Co również nie jest dobrym prognostykiem, jedna czwarta badanych (27 proc.) ma trudności z bieżącymi płatnościami raz na kilka miesięcy. Nieco więcej niż jedną piątą (22 proc.) takie zmartwienie spotyka najwyżej raz do roku. Komfort finansowy, który pozwala unikać rozmyślań skąd wziąć pieniądze na rachunki ma jedynie 30 proc. osób. Sytuacja ta, jak wskazują badania, nie jest wyłącznie wynikiem zamożności, lecz także efektem odpowiedzialnego zarządzania finansami.

Charakterystyczne jest, że spore znaczenie dla radzenia sobie z płatnościami ma wiek. Z upływem lat komfort jest coraz większy, gdy wśród 18-24 latków kłopot z opłaceniem bieżących zobowiązań, co najmniej raz w miesiącu, ma 28 proc. W kolejnej grupie wiekowej - 35-44 lata, odsetek ten spada do 23 proc., by u 65-74 latków zejść do 13 proc.

Seniorzy jako jedyni, aż w 43 proc. przypadków mówią o sobie, że nigdy nie zdarza się im kłopot z brakiem pieniędzy na bieżące płatności. Jak wynika z badania, nie zawsze jest to tylko kwestia zamożności, ale także ogromnej samodyscypliny, bo wśród osób, którym nigdy nie zdarza się, żeby „brakowało im na bieżące zobowiązania” też padają odpowiedzi, że: „nie wystarcza mi na najpilniejsze potrzeby”, „musimy odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło na życie”, a także, że „na co dzień pieniędzy starcza, ale nie stać nas na większe wydatki”.

Dwukrotnie częściej kłopoty z płatnościami dotykają natomiast osób, które przyznają, że korzystają z pomocy rodziny. Aż 36 proc. z nich deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu ma kłopot z płatnościami, podczas gdy wśród niekorzystających z pomocy rodziny, odsetek ten dochodzi do 16 proc. Nie sięgają więc po pomoc bez powodu, choć można by się było zastanowić czy nie przyczynia się ona do braku ich zaradności. Co ciekawe, sporo gorzej wypadają również osoby żyjące z rodzicami, 28 proc. z nich, minimum raz w miesiącu gryzie się jak zapłacić rachunki. Z jednej strony nie mają na utrzymaniu mieszkania, ale z drugiej wielu może jeszcze nie pracować.

Znaczenie ma również wykształcenie. Rzadziej częstych problemów doświadczają osoby z wyższym wykształceniem niż z podstawowym, zawodowym, czy średnim. Jednocześnie 36 proc., z nich nie ma zmartwień z płatnościami, podczas gdy w grupach badanych po szkole podstawowej i zawodowej jest ich niemal o połowę mniej. Na nasilenie problemów z płatnościami nie ma natomiast większego przełożenia fakt, czy badani żyją w związku czy samotnie oraz czy mają dzieci. Ani również czy pochodzą ze wsi, czy też z największych miast.

Na skalę comiesięcznego stresu wynikającego z konieczności opłacenia sterty rachunków wpływa jednak region, w którym się mieszka. Odpowiedzi, wskazujących na największe rozpowszechnienie problemu, udzielili mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego. 38 proc. przynajmniej raz w miesiącu zadaje sobie tam pytanie: Wystarczy pieniędzy na pokrycie bieżących zobowiązań, czy nie? Nie najlepiej sytuacja wygląda również na Podlasiu i Pomorzu, gdzie taki dylemat ma co najmniej raz w miesiącu prawie co trzeci mieszkaniec, podczas gdy ogólnie w Polsce jest to udziałem 21 proc. badanych. Najkorzystniej prezentuje się Opolszczyzna, gdzie do kłopotów przyznaje się „jedynie” 14 proc. ankietowanych. Stosunkowo lepiej od średniej krajowej statystyki te wyglądają na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, gdzie miesiąc w miesiąc problem z opłacaniem rachunków ma 16-17 proc. ankietowanych.

Inne pozytywnie wyróżniające się województwa, w których z kolei największa część mieszkańców uważa, że ma komfort finansowy i samodyscyplinę zapewniające bezproblemowe regulowanie podstawowych zobowiązań to: kujawsko-pomorskie, śląskie i świętokrzyskie. Tam z płatnościami zawsze radzi sobie około 40 proc. ankietowanych, podczas gdy odsetek osób w Polsce wynosi w tym przypadku 30 proc.