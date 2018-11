Miasta przyszłości. Jak na tle innych wypada Polska?

Miasta przyszłości istnieją już dzisiaj. Nieprzypadkowo event związany z najnowszymi technologiami odbywa się w stolicy Katalonii. Barcelona od lat stawiana jest za wzór świetnego wdrażania Smart City i wprowadzania niesamowitych udogodnień dla swoich mieszkańców i turystów.

Tego typu aglomeracje pełnymi garściami udostępniają olbrzymie chmury danych, wdrażają ideę szybkiego internetu i 5G, internetu rzeczy, blockchain, czy sztucznej inteligencji. Ale Inteligentne Miasto to też miasto bezpieczne, otwarte na mieszkańców, dbające o tereny zielone, czy oszczędzające energię. Bo mimo że miasta stanowią zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, to zużywają aż 75 proc. światowej produkcji energii.

Niestety polskich wystawców na tak olbrzymiej imprezie było jak na lekarstwo. Swojego stoiska nie miało żadne polskie miasto ani region. Na jakim etapie jesteśmy we wdrażaniu „miast przyszłości” w naszym kraju?

– Wiem od moich kolegów, że w Polsce sprawy idą w bardzo dobrym kierunku i w tej dziedzinie rozwijacie się dynamicznie dzięki środkom z Unii Europejskiej – mówi w rozmowie z „Wprost” Andrea Sorri – ekspert Axis Communicatiopns w zakresie Smart City, który odpowiada za kluczowe rynki, w tym infrastrukturę krytyczną oraz monitoring miast – Europa Zachodnia przeżywa ciężkie czasy. Związane jest to z atakami terrorystycznymi, takimi jak w zeszłym roku w Barcelonie, więc są bardziej świadomi niebezpieczeństw i potencjalnych sytuacji kryzysowych. Zmuszeni są wręcz do szybszego i skuteczniejszego działania w celu wypracowania kryzysowych rozwiązań. Europa Wschodnia nie jest przyzwyczajona do tak dramatycznych wydarzeń, a lokalne władze nie są zbyt aktywne we wdrażaniu takich technologii. Jeśli chodzi o Polskę, to wiem, że na przykład Łódź jest pełna najnowszych naszych technologii, a miasto ma duże nowoczesne centrum monitoringu. To pod tym względem jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

Modelowym Smart City ma być u nas Kazimierz Dolny. To tam podpisano umowę między władzami miasta, a T-Mobile na kompleksowe wprowadzenie innowacji i zastosowania na szeroką skalę najnowszych modeli sztucznej inteligencji. W ramach zawartego porozumienia rozwijane będą projekty z zakresu inteligentnego oświetlenia ulicznego, parkingów, przystanków autobusowych, totemów i ławek miejskich. To ponad 500 instalacji. Dochodzi do tego 40 kamer monitoringu miejskiego, 60 rowerów i pojazdów elektrycznych, budowę 3 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, stworzenia ponad 40 punktów sieci Wi-Fi i 2 stacje monitoringu jakości powietrza.

Dodatkowo projekt zakłada zintegrowanie z systemem Smart City aplikacji miejskiej, która ułatwi korzystanie z atrakcji turystycznych i zastosowanych rozwiązań, jak również przygotowanie panelu administracyjnego dla władz lokalnych, integrującego informacje statystyczne z działania poszczególnych rozwiązań. Wykonanych zostanie również szereg analiz z zakresu Big Data, które mogą pomóc podejmować decyzję w zakresie zadań inwestycyjnych czy promocyjnych miasta.

– Mamy wiedzę i kompetencje, aby być partnerem samorządów i oferować im kompleksowe rozwiązania z zakresu Smart City. Do realizacji pierwszego takiego projektu zaprosiliśmy Kazimierz Dolny, jedno z najbardziej znanych i atrakcyjnych turystycznie miast w Polsce. – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes T-Mobile Polska.