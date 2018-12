Związkowiec walczy o siebie. Dla całej załogi chce mniej niż daje prezes!

Jeden ze związków zawodowych ewidentnie działa na niekorzyść 1700 zatrudnionych pracowników. Mało tego! Jak udało się nam dowiedzieć, postulaty, które wysuwa są ściśle sprecyzowane pod jedną osobę – związkowego lidera. Czy walczy on wyłącznie o zachowanie swojego wygórowanego wynagrodzenia? Czy też działania związkowe trzeba rozpatrywać w szerszym, politycznym kontekście? Już w maju mamy wybory do Parlamentu Europejskiego.

Spór w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” nie wygasa, mimo że udział w nim bierze zaledwie jeden związek zawodowy. Na 6 istniejących w firmie. Związkowi liderzy zażądali od prezesa gwarancji zatrudnienia na 5 lat. A w przypadku zwolnienia, nawet 36-miesięcznych odpraw, czyli 3-letniej pensji wypłaconej jednorazowo. Przy średnim wynagrodzeniu, które w PPL-u wynosi 9.300 zł, byłoby to ponad 300.000 zł! Czyli równowartość nowego mieszkania.

– Tylko jeden związek zawodowy wszedł w spór – przypomina Tadeusz Goć, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Portów Lotniczych i Spółek z Udziałem Przedsiębiorstwa i w Czasie Jego Przekształcenia. – My możemy porozumieć się z pracodawcą. A nawet jeśli występują problemy, to staramy się dogadać. Zajmijmy się pracą w Portach – mówi wprost związkowiec.

O prawdziwych motywach sporu zbiorowego opowiada nam także inny lider związkowy, Robert Szycko – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Lotniskowych.

– Spór zbiorowy pana Marka Żuka, czyli Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego ma dwa punkty. Pierwszym punktem jest natychmiastowa wypłata nagrody uznaniowej w wysokości 10 proc., czyli to co mamy zapisane w układzie zbiorowym pracy. A w punkcie drugim jego żądanie dotyczy 5-letniej gwarancji zatrudnienia. Nie wiem, dlaczego Marek Żuk, jako przewodniczący tego związku, żąda 10 proc, skoro trwały rozmowy w temacie podwyższenia tej nagrody z 10 proc. na znacznie więcej. Odbyło się spotkanie z prezesem, gdzie w drodze negocjacji doszliśmy wspólnie do decyzji dotyczącej podniesienia tej nagrody z 10 do 19 proc! Czyli dwukrotnie więcej!

Marek Żuk, jak udało się nam ustalić, na tym spotkaniu jednak nie był obecny. Dlaczego, skoro to właśnie o tę nagrodę wszczął spór zbiorowy? Tego nie mogą zrozumieć nawet inni związkowcy.

– W mojej ocenie możemy podejść do tego na dwa sposoby. Ja na tym spotkaniu stwierdziłem, że pomogliśmy Markowi Żukowi i jego związkowi w wyjściu ze sporu zbiorowego w części dotyczącej nagród uznaniowych. On żądał 10 proc., my zrobiliśmy 19 proc., więc w naszej ocenie ta część sporu zbiorowego jest bezzasadna. – dodaje Szycko. – 5-letni gwarancje zatrudnienia, to sprawa Marka Żuka. Ja rozumiem Marka, że jemu brakuje 5 lat do emerytury, ale mi i innym pracownikom brakuje większej liczby lat. Więc teoretycznie ja mógłbym sobie życzyć większej liczby lat tej gwarancji. Może należałoby się zastanowić, aby to żądanie gwarancji rozszerzyć od chwili zatrudnienia do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. Wtedy byśmy pogodzili interesy wszystkich. A może pójdźmy jeszcze dalej i ustalmy, by stanowiska były dziedziczone – pyta sarkastycznie Szycko.

Jak się więc okazuje, jeden związkowiec działa na niekorzyść wszystkich pracowników. Pozostałe związki zawodowe wynegocjowały niemal dwukrotnie wyższą premię, na którą nie zgadza się Żuk! Okazuje się, że walczy również wyłącznie o swój własny interes. Wiedząc, że zostało mu 5 lat do wieku emerytalnego, zażądał właśnie 5-letniej gwarancji zatrudnienia. Pracowałby więc w PPL-u do końca. Co więcej, Żuk, mimo że zatrudniony jest na stanowisku związanym z administracją i zarządzaniem, nie ma nawet wykształcenia wyższego. Wcześniej był malarzem i zajmował się konserwacją płotów, murów i ogrodzeń otaczających lotnisko Okęcie.

– W mojej ocenie, z pracy związkowej należy wyciąć politykę – dodaje Szycko. – Jak się związkowcy pozbędą polityki, to wtedy mogę powiedzieć, że jest to działalność typowo związkowa. A ja zauważam obecnie elementy polityczne. Nie ważne, kto rządzi w kraju, nie ważne jak rządzi, my pełnimy służbę na lotnisku i mamy ją wykonywać bez względu na wszystko w sposób rzetelny.

Co ciekawe, sytuacja w „Portach Lotniczych” jest z roku na rok coraz lepsza. Sprawdziliśmy wyniki finansowe przedsiębiorstwa z ostatnich 5 lat. Mariusz Szpikowski w PPL-u pojawił się na przełomie 2015 i 2016 roku. I od tego momentu firma generuje sowite zyski.

Według danych składanych przez firmę do Krajowego Rejestru Sądowego, „Porty Lotnicze” zaczęły zarabiać właśnie wraz z pojawieniem się nowego prezesa. W 2013 roku zanotowały ponad 318 mln zł straty przy przychodach na poziomie 712 mln. Rok później przychody spadły do 701 mln. I kolejny rok firma generowała stratę. Tym razem 88 mln. W 2015 roku zysk firmy wyniósł 165 mln, w 2016 r. 240 mln, a w 2017 osiągnął 319 mln przy niemal 900 mln zł przychodu.

– Związki zawodowe w swoim zadaniu mają ochronę interesów pracowników, ale również i zakładu pracy. Więc musimy działać na korzyść pracowników, ale jednocześnie na korzyść przedsiębiorstwa – przekonuje Szycko. – W związku z tym nie zabija się kury, która znosi złote jajka. Nie będę chwalić prezesa, ale już same cyfry mówią dużo. Wystarczy prześledzić ekonomię przedsiębiorstwa, aby zauważyć, że idzie w dobrym kierunku.

W podobnym tonie wypowiada się kolejny z liderów związkowych w PPL-u. Marian Górecki z Solidarności nie chce co prawda oceniać postaw i żądań Żuka, ale uważa, że tak wysokie odprawy i wieloletnie gwarancje zatrudnienia mogą szkodzić samej firmie.

– Ostatnie gwarancje zatrudnienia, jakie zostały wypowiedziane w 2014 roku, były bardzo duże. Dochodziło tam do 36 pensji. Jeżeli słyszymy, że ponownie organizacja związkowa w sporze zbiorowym domaga się takich gwarancji, to po pierwsze wydaje mi się, że są one po prostu nierealne. Po drugie, mówiąc już w kategoriach zdroworozsądkowych, obecnie, kiedy mamy zmienny rynek, tego typu gwarancje mogą być niekorzystne dla przedsiębiorstwa, a tym bardziej dla pracowników, którzy w tej firmie pracują. Gdyby przyszło załamanie rynku lotniczego to może okazać się, że przedsiębiorstwo nie udźwignie tak ogromnych zobowiązań. A mówię to w interesie pracowników, którzy nadal chcieliby pracować w PPL-u.

Co więcej, okazuje się, że wynegocjowane przed laty porozumienia jednego ze związków zawodowych sprawiły, że pracownicy na tych samych stanowiskach zarabiają zupełnie inne stawki. A są to różnice nawet 100-procentowe.

– Solidarność, kiedy prezesem został Mariusz Szpikowski, postawiła sprawę jasno: Dla nas najważniejsze jest doprowadzenie do wyrównania różnic płacowych na stanowiskach, na których wykonywane są te same zadnia – przekonuje Górecki. – Uznaliśmy, że sytuacja, która trwa od lat, jest niezgodna z prawem pracy. Nie może być tak, że za te same zdania są różne płace. Dochodzące często do kilku tysięcy złotych. Dlatego postawiliśmy postulat, że będziemy dążyli do uregulowania tych płac, co podejrzewam przekłada się na pewną destrukcję ze strony niektórych grup. Pojawiają się roszczenia zastępcze, blokujące nam reformy, które powinny już dawno się w przedsiębiorstwie dokonać. Chcemy dać szansę równego startu dla wszystkich pracowników.

Na koniec Górecki pokazuje jeszcze jedno, bardzo poważne zagrożenie związane ze sporami zbiorowymi i trudną sytuacją wewnątrz samych Portów. Priorytetem rządu jest budowa Lotniska „Solidarność”. A dla PPL-u to niezwykle łakomy kąsek. Bo teraz decydują się losy, kto będzie owym lotniskiem zarządzał.

– W obliczu wyzwań, przed którymi stoimy, mam tu na myśli Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowę lotniska w Warszawie, potrzebny jest nam spokój społeczny i stabilizacja. I o nią chcemy jako Solidarność zabiegać.