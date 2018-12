Wraca CPN i Petrochemia Płock. Wyjątkowy projekt Orlenu

„W ten sposób, w 20. rocznicę połączenia obydwu podmiotów, koncern promuje swoje dziedzictwo i przypomina jedne z najpopularniejszych polskich marek. Spółka dostrzega potencjał biznesowy i marketingowy w reaktywacji wysoce rozpoznawalnych znaków towarowych od lat budzących pozytywne reakcje klientów, będących jednocześnie ponadczasowymi dziełami grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego” - czytamy w komunikacie.

Na obecnym etapie projekt dotyczy dwóch stacji - w Warszawie (CPN) i w Bodzanowie koło Płocka (Petrochemia Płock). Ich rebranding powinien zostać zakończony do końca tygodnia. Logotypy marek CPN i Petrochemii Płock pojawią się m.in. na dystrybutorach, pylonach z cenami oraz na budynku obu stacji.

– Mimo, że jesteśmy nowoczesnym koncernem, pamiętamy o historii naszej firmy. Jej ważnym rozdziałem jest CPN, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Logotyp CPN należy do klasyki polskiego wzornictwa i jest unikatowym dziełem sztuki. Jest on eksponowany m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wiemy też, że marka wciąż żyje w świadomości Polaków, którzy traktują ją z dużym sentymentem. Reaktywując markę chcemy naszym klientom dać okazję do tego, by mogli bezpośrednio obcować z dziedzictwem nierozerwalnie związanym z historią Polski i rodzimej motoryzacji – powiedział dyrektor Biura Promocji i Reklamy Marcin Stefaniak, cytowany w komunikacie.

Koncern dysponuje obecnie siecią blisko 2800 nowoczesnych stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.

CPN, czyli Centrala Produktów Naftowych, została powołana do istnienia 3 grudnia 1945 r. W szczytowym okresie rozwoju CPN dysponowała przeszło 1 400 stacjami benzynowymi oraz flotą prawie 600 nowoczesnych autocystern. Spośród stacji działających pod biało-pomarańczowym znakiem, około 520 obiektów czynnych było całą dobę, a ponad 700 stanowiły stacje samoobsługowe. Prawie tysiąc stacji znajdowało się w miastach, 195 służyło użytkownikom dróg szybkiego ruchu, a pozostałe zapewniały dostęp do paliw na terenach wiejskich, przypomniano w komunikacie.

Z kolei Petrochemia Płock powstała w wyniku przekształcenia Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, które działały od 1959 r. W lipcu 1993 r. MZRiP zostały przekształcone w Petrochemię Płock S.A.

We wrześniu ubiegłego roku agencja ISBnews dowiedziała się, że PKN Orlen planuje reaktywację marki CPN i prowadzenie pod historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze. Z informacji uzyskanych w sierpniu br. wynikało, że uruchomienie stacji pod logo CPN na warszawskiej Pradze nastąpi jesienią.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj także:

Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen coraz bliżej. Jest roboczy wniosek do KE