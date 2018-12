W Polsce brakuje milionów mieszkań. Gnieździmy się na 20 metrach

Raport przygotowali analitycy HRE Think Tank. To pierwsze takie opracowanie, w którym kompleksowo zbadano zjawisko deficytu mieszkaniowego, problem dotyczący olbrzymiej grupy społeczeństwa

W Polsce oddaje się do użytku 120 -180 tys. mieszkań. Są one jednak generalnie zlokalizowane w zaledwie 4 czy 5 województwach, w których są największe polskie aglomeracje. Liczba ludności naszego kraju, mimo prognozowanego spadku w najbliższych latach, nie wpłynie na liczbę gospodarstw domowych, która będzie rosła jeszcze przez kilkanaście lat. Taka sytuacja dodatkowo zwiększy popyt na mieszkania.

Problemem jest też przeludnienie mieszkań. Dziś ponad 38 procent rodzin z co najmniej trójką dzieci mieszka w zbyt małych lokalach. Przeciętny metraż na jedną osobę wynosi niespełna 28 metrów kwadratowych. Badanie dotyczące deficytu mieszkań zostało oparte na kilku czynnikach. Jak mówi współautor opracowania Michał Sapota, uwzględniono między innymi migrację. – Najwięcej osób przenosi się z małych ośrodków do większych oraz z centrów miast na ich obrzeża. – Te grupy były uwzględniane, jako osoby potrzebujące mieszkania – podsumowuje Michał Sapota.

Według statystyk, ponad połowa Polaków mieszka w domach, z których większość jest zlokalizowana na wsi i w małych miastach. W budynkach wielorodzinnych, w których jest co najmniej 10 mieszkań, żyje ponad 33 procent Polaków. Autorzy raportu wskazują, że deficyt mieszkań może zmniejszyć rządowy program Mieszkanie Plus.

Raport został przesłany do prezydenta, kancelarii premiera, a także do Związku Banków Polskich. Jednym z postulatów autorów opracowania jest zmniejszenie wkładu własnego, by ułatwić zaciąganie kredytu hipotecznego.

– Pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca. Zbyt mało buduje się w systemie społecznego budownictwa czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla takich gospodarstw. Brakuje również mieszkań socjalnych. Deficyt mieszkań w tym segmencie wynosił na koniec ubiegłego roku, co najmniej 150 – 200 tys. mieszkań – dodaje Michal Cebula z HRE Thin Tank.