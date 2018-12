Rekordowy rynek sztuki w Polsce. Obraz Fangora za 4,7 mln zł

Już ponad 235 mln zł wynosi obrót rynku aukcyjnego w Polsce w 2018 roku. Ten wynik podbiła rekordowa grudniowa aukcja w DESA Unicum z wynikiem ponad 20 mln złotych. Ale rekordów jest więcej: 4,7 mln złotych zapłacono za pracę „M39” Wojciecha Fangora. To najdroższe dzieło sprzedane w kraju kiedykolwiek. Tylko jeden rekord nie został pobity – dla pojedynczej transakcji. Należy on do cyklu fotografii autorstwa Miltona H. Greene’a. Kupiono je za 7,3 mln złotych w 2014 roku.

-Sezon aukcyjny nie dobiegł jeszcze końca, a mimo to wiemy, że rok 2018 zakończy się najlepszym wynikiem w historii rynku. Grudniowa aukcja DESA Unicum z rekordowym wynikiem ponad 20 mln złotych, przechyliła szalę rocznych obrotów powyżej 200 mln złotych. W tym roku odbędzie się także rekordowa liczba aukcji, ponad 300 wydarzeń aukcyjnych. Ubiegłoroczny wzrost rynku o 28% utrzymał swoją dynamikę, jesteśmy świadkami bezprecedensowej w skali świata fali wzrostu sprzedaży dzieł sztuki w Polsce. Wcześniejsze rekordy sprzedaży potrafiły utrzymać się nawet 13 lat na rynku, dziś w każdym roku mamy przynajmniej dwie transakcje poprawiające poprzedni rekord sprzedaży. Nabraliśmy niesamowitego rozpędu – mówi Rafał Kamecki, szef Artinfo.pl, niezależnego portalu zajmującego się rynkiem sztuki. W tym roku rekordów było wyjątkowo dużo. Ponad 1 mln złotych zapłacono we wrześniu za „Formy” Marii Jaremy – najdroższy aktualnie obraz stworzony przez kobietę. Za 100 tysięcy złotych został kupiony fotel autorstwa Romana Modzelewskiego stając się tym samym najdroższym obiektem polskiego wzornictwa przemysłowego. Za blisko 5 milionów złotych sprzedano prace Magdaleny Abakanowicz na aukcji poświęconej wyłącznie jej twórczości. Z kolei aukcja Sztuka Współczesna, która odbyła się 29 listopada przyniosła największy w historii obrót podczas jednej licytacji – blisko 21 milionów złotych. 104 821 925 złotych – to dotychczasowy wynik lidera rynku, Domu Aukcyjnego DESA Unicum. -Rynek sztuki rośnie szybciej niż rynek dóbr luksusowych w ogóle. Wynika to z jednej strony z coraz większej świadomości związanej z rynkiem sztuki i jego możliwościami inwestycyjnymi. Z drugiej strony polski rynek sztuki pozostaje cały czas niedoszacowany względem zachodniego, więc istnieje jeszcze spore pole dla jego rozwoju – twierdzi Juliusz Windorbski, prezes DESA Unicum. Przypomina, że już 2017 rok obfitował w rekordy. Najpierw „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” Jana Matejki sprzedano za 3,7 miliona złotych. Po kilku miesiącach rekord został pobity przez „Macierzyństwo” Stanisława Wyspiańskiego, które kupiono za 4,4 mln złotych. W 2018 roku ta kwota została przekroczona. Pracę „M39” Wojciecha Fangora sprzedano za ponad 4,7 mln. Po raz pierwszy w Polsce po prymat cenowy sięgnął obraz z kategorii sztuka współczesna.