Premier Morawiecki: Jesteśmy gotowi na twardy Brexit. Mamy uzgodnienia bilateralne

Jak mówił szef polskiego rządu, taka sytuacja jest możliwa, ponieważ nie wiadomo czy premier Wielkiej Brytanii Theresie May uda się przekonać brytyjskich parlamentarzystów do poparcia porozumienia z UE. – Z moich licznych rozmów z Theresą May wynika, że w sytuacji, gdyby wystąpiła taka konieczność, mamy uzgodnienia bilateralne co do traktowania wzajemnie naszych obywateli – polskich na Wyspach Brytyjskich i brytyjskich w Polsce – na zasadzie wzajemności, z respektowaniem dotychczasowych wszystkich socjalnych, społecznych warunków funkcjonowania tej ludności – dodał premier Morawiecki.

W piątek brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że jej rząd będzie prowadzić dalsze rozmowy z Unią ws. gwarancji dotyczących umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, których potrzebuje brytyjski parlament.