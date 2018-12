Simpact zainwestuje w unikalny projekt na światową skalę. Wyłoży milion zł na rozwój platformy TakeTask

Zarząd spółki, jak i nowy inwestor podkreślają, że projekt „B+R” jest unikalny w skali globalnej. Platforma jako pierwsza na świecie wykorzysta tego typu technologię do zarządzania społecznością ludzi – najpierw swoich Agentów. Potem inne firmy będą mogły korzystać z tego rozwiązania. W ciągu kilku lat narzędzie ma objąć swoim zasięgiem nie tylko Europę, ale też USA oraz Azję.

Simpact jest funduszem inwestycyjnym typu Bridge Alfa. Jako pierwszy w Polsce został oparty na idei impact investing. Oznacza to, że istotnym kryterium lokowania kapitału jest angażowanie się w projekty technologiczne, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo i środowisko naturalne. W przypadku TakeTask znaczenie ma to, że dostarcza rozwiązania z zakresu ekonomii współpracy.

– Obecnie z naszego narzędzia korzystają już m.in. wiodące na polskim rynku sieci handlowe i stacje paliw. Zwróciło to uwagę funduszu, który zdecydował się wesprzeć nas na kwotę 1 mln zł. Te środki przeznaczymy na wdrożenie w aplikacji algorytmów sztucznej inteligencji, które usprawnią proces dystrybucji i realizacji zadań przez użytkowników rozproszonych geograficznie. Projekt „B+R” będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie, bo dotąd jeszcze nikt nie wykorzystywał uczenia maszynowego i innych elementów AI do zarządzania społecznościami – mówi Sebastian Starzyński, Prezes Zarządu TakeTask S.A.

W sierpniu br. firma podpisała już wstępne porozumienie z Simpact na kwotę 2 mln złotych. Jednak kilka dni później zmieniły się reguły w programie Bridge Alfa i dlatego należało rozpocząć negocjacje od nowa. 10 grudnia br. ostatecznie podpisano umowę na 1 mln złotych. Jest to maksymalna suma, jaką mogą inwestować tego typu fundusze po zmianach przepisów.

– Mocno wierzymy w potencjał platformy TakeTask, zwłaszcza w zakresie ekspansji zagranicznej. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się ją finansować. Ambitny plan prac badawczo-rozwojowych zwiększy konkurencyjność tego rozwiązania na globalnym rynku. W szczególności zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego i system agregacji danych umożliwią dalszy rozwój tego narzędzia – komentuje Jacek Ostrowski, Partner w Simpact.

Projekt ma na celu usprawnienie dystrybucji zadań zlecanych różnym społecznościom. Mogą to być m.in. pracownicy firm, klienci, podwykonawcy czy też wolontariusze. Algorytmy sztucznej inteligencji będą także oceniały prawdopodobieństwo realizacji określonych działań. Rozwiązanie będzie testowane wśród niezależnych użytkowników aplikacji TakeTask, którzy są rozproszeni geograficznie. Dzięki wsparciu nowoczesnej technologii kierowanie ich pracą ma być o wiele prostsze i efektywniejsze niż dotychczas. Gdy narzędzie sprawdzi się w tej społeczności, będą mogły korzystać z niego inne firmy. Warunkiem tego jest tylko pozyskanie kolejnych środków, tym razem potrzebnych do prowadzenia sprzedaży międzynarodowej.

– To unikalny projekt w zakresie ekonomii współpracy i naturalny obszar zainteresowań naszego funduszu. Niesie konkretną wartość zarówno dla firm, jak i osób wykonujących niewielkie zadania, szczególnie w kontekście obecnych, dynamicznych zmian na rynku pracy. Z naszego punktu widzenia, TakeTask ma wszystkie atuty potrzebne do osiągnięcia sukcesu, tj. zaangażowany i kompetentny zespół, innowacyjne rozwiązanie z dużym potencjałem skalowalności oraz jasny plan rozwoju, poparty dotychczasowym doświadczeniem – dodaje Jacek Ostrowski.

Aplikacja w dotychczasowej wersji jest już testowana poza Polską, tj. na terenie Słowacji, Czech, Rosji, Malezji i RPA. Uruchomiono również jej sprzedaż w niemieckojęzycznej krajach Europy, na rynku brytyjskim oraz w Japonii. Zarząd spółki i inwestor liczą na to, że unowocześnione narzędzie zdobędzie globalny zasięg w ciągu 3-4 najbliższych lat. W tym czasie powinno wejść na rynek amerykański, a potem do krajów azjatyckich. Będzie się to wiązało ze stworzeniem nowych wersji językowych oprogramowania.

– Platforma pomaga przede wszystkim budować zaangażowanie pracowników, a także pozwala na rzetelną ocenę wykonywanych przez nich zadań. To narzędzie łączy potrzeby biznesu i społeczeństwa w nowoczesny sposób. Tym samym polska firma już wpisuje się w globalny trend. Przewiduję duży sukces wdrażanego projektu „B+R” i dlatego z pełnym przekonaniem podpisałem umowę inwestycyjną na ten cel – podsumowuje prof. Bolesław Rok, Członek Rady Nadzorczej TakeTask.

Spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media SA, wydawcy m.in „Wprost”.