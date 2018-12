Ministerstwo Finansów: Po listopadzie 11 mld zł nadwyżki w budżecie

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-listopad wyniosły 343,4 mld zł, tj. 96,5 proc. rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 315,79 mld zł, co stanowi 95,2 proc. planu. „W okresie styczeń-listopad 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-XI 2017 r. o 8,8 proc., tj. ok. 25,6 mld zł” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6 proc. rok do roku (tj. ok. 11,2 mld zł),



dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),



dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9 proc. r/r (tj. ok. 6,5 mld zł),



dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. r/r (tj. ok. 4,5 mld zł),



dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8 proc. r/r.



Ogółem wpływy z podatku PIT wyniosły 53,63 mld zł (co stanowi 96,6 proc. rocznego planu), a z podatku CIT – 31,82 mld zł (98,2 proc. planu). Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł w tym roku 4,12 mld zł (90,2 proc. planu).

„Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych” – wskazał resort w komunikacie.

W okresie styczeń – listopad 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,3 mld zł i było niższe o ok. 5,8 mld zł (tj. 18 proc.) w stosunku do okresu styczeń – listopad 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po listopadzie 2018 r. wyniosło 332,33 mld zł, tj. 83,7 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (325,7 mld zł) jest to wartość wyższa o 6,7 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po listopadzie 2017 roku (tj. 84,6 proc. planu).

Wcześniej w połowie listopada minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że deficyt budżetu centralnego w tym roku może wynieść nawet poniżej 50 proc. zakładanego na ten rok.