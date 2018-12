„Nie będzie podwyżek cen energii”. Premier przedstawił propozycję

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że mimo rosnących cen wytwarzania energii uda się zapobiec wzrostowi ich cen. Ma w tym pomóc zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej. Jak zapowiedział, rząd planuje obniżkę akcyzy na energię z 20 zł do 5 zł oraz zmniejszenie o 95 proc. wysokości opłaty przejściowej.

„Zaproponowane zmiany pozwolą na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców w Polsce o ok. 3,5 mld zł. Na tę kwotę składa się obniżenie podatku akcyzowego w sumie ok. 1,8 mld zł oraz obniżenie opłaty przejściowej o ok. 1,7 mld zł”. – podkreśla ministerstwo energii.

– Tak jak mówiłem podczas wystąpienia w Sejmie w zeszłą środę, że wypracujemy odpowiednie mechanizmy, które mają zapobiec zmianom cen w kolejnych latach w porównaniu do pierwszego półrocza 2018, tak tego słowa dotrzymujemy – stwierdził podczas wspólnej konferencji z ministrem energii premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że działania opierają się na trzech filarach: bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja.

– Na skutek polityki klimatycznej UE i błędów naszych poprzedników pewne mechanizmy pchają ceny do góry, ale my dotrzymujemy słowa i pozwoli to utrzymać ceny na odpowiednim poziomie. Nie będzie podwyżek cen energii – oświadczył premier. – Nasze ceny energii elektrycznej muszą być konkurencyjne, jak najniższe dla przedsiębiorstw, by nasze przedsiębiorstwa mogły konkurować na rynku europejskim i na całym świecie – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wyjaśnił, że priorytetem jet bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. – Po to budujemy elektrownie, nowe źródła energii, proponujemy nową strategię rozwoju sektora elektroenergetycznego – mówił Morawiecki. Zaznaczył, że celem jest doprowadzenie do tego, by koszty energii elektrycznej stanowiły konkurencyjną przewagę naszej gospodarki. – Nie chcemy, by koszty, polityka klimatyczna były na barkach ludności. Prowadzimy działania na rzecz stabilności cen prądu – wskazał.

– Prowadzimy do stabilizacji cen, by samorządy nie używały tego pretekstu do podnoszenia cen usług publicznych. Opłata przejściowa za prąd zostanie zredukowana o 95 proc. Obniżona zostanie akcyza i akcyza VAT na prąd – wyjaśnił Morawiecki. Zapowiedział też modernizacje, których celem będzie jak najtańsze wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce. – Suma tych założeń ma doprowadzić do tego, że w 2019 roku – tak jak obiecaliśmy, a dotrzymujemy słowa, więc doprowadzimy do tego, by ceny były utrzymane na poziomie pierwszej połowy 2018 roku – dodał.