Emilewicz: Od 1 stycznia 2019 r. niższe składki ZUS dla małych firm

– Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi tzw. Mały ZUS dla najmniejszych firm. To rozwiązanie, które wiąże wysokość składki na ubezpieczenia społeczne z uzyskiwanym przychodem. Przedsiębiorca, którego roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będzie płacił proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie społeczne. Dzisiaj jest to ponad 1 200 zł – powiedziała minister Emilewicz ISBnews i ISBnews.tv.

Dodała, że aby skorzystać z Małego ZUS-u, przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Podkreśliła, że wprowadzając to rozwiązanie, po raz pierwszy od 1989 r. rząd zrywa z paradygmatem zryczałtowanego ZUS-u.

Emilewicz zwraca także uwagę, że Mały ZUS, nie jest związany z początkiem prowadzenia działalności gospodarczej. – Z tego rozwiązania można skorzystać, bez względu na długość życia firmy. I mamy nadzieję, że zrobią to również ci, którzy obecnie pozostają w tzw. szarej strefie. Warunkiem jednak jest prowadzenie przez 60 dni w roku poprzednim działalności gospodarczej – powiedziała minister.

