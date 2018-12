Jest pierwsze Pendolino z WiFi. Do wakacji będą kolejne

Zakończył się montaż Wi-Fi w pierwszym składzie Express InterCity Premium – podał przewoźnik. Pociąg Pendolino z dostępem do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, wyjechał na tory. Przed wakacjami 2019 roku połowa składów Pendolino będzie wyposażona w dostęp do sieci Wi-Fi, do listopada 2019 r. zaś wszystkie pociągi EIP powinny posiadać zainstalowane urządzenia.