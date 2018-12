Rośnie płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa. Średnią unijną dogonimy jednak za... 59 lat

Z 2 tys. 100 zł w 2018 roku do 2 tys. 250 zł w roku 2019 wzrośnie płaca minimalna. Oznacza to, że netto, czyli „na rękę” polski pracownik będzie mógł otrzymywać najmniej 1634 złote (poprzednio 1500 zł). Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na podwyżce skorzysta 1,5 miliona pracowników zarabiających wynagrodzenie na minimalnym poziomie.

Jeżeli chodzi o minimalną stawkę godzinową, to z 13,70 zł w 2018 roku wzrośnie ona do 14,70 zł w 2019 roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska planuje, by do minimalnej płacy nie wliczać dodatku za staż pracy. Obecnie nie wlicza się dodatków nocnych, dodatku za nadgodziny, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz odprawy rentowej.

Polskich pracowników z pewnością nie pocieszy informacja, że do średniej unijnej nadal brakuje im wiele. Średnio w krajach Unii Europejskiej zarabia się blisko 2,9 tys. euro brutto, czyli trzy razy więcej niż w Polsce. Według prognoz, średnie wynagrodzenia w naszym kraju dogonią te unijne za 59 lat.

Czytaj także:

Senat przyjął nowelizację ws. cen energii. Głosowanie odbyło się o 2:30 w nocy