Prognozy gospodarcze na 2019 rok. W bankach będzie drożej

Jesteśmy w trakcie konsolidacji rynku. Kolejne banki albo się łączą, albo wychodzą z Polski. Jest ich coraz mniej, maleje więc konkurencja, co doprowadza do wzrostu cen. Te podwyżki mogą jednak zahamować małe firmy z branży fin-tech, które proponują bardzo innowacyjne rozwiązania.

Na przykład Revolut, który umożliwia płacenie za zakupy w obcej walucie bez kosztów przewalutowania albo N26, mały niemiecki bank, który daje dostęp do darmowych kont tylko przez aplikację na smartfony. Tacy mali gracze mogą ograniczyć zapędy bankowych gigantów do podwyżek. Podobnie jak Uber czy Airbnb ograniczyły zapędy taksówkarzy i hotelarzy do wyższych cen.