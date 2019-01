Ministerstwo Energii: Do 2043 r. Polska powinna zbudować dwie elektrownie jądrowe

– Do 2033 r. chcemy uruchomić pierwszy blok elektrowni jądrowej, a łącznie chcemy zbudować 6 bloków. Nie mówimy jaka będzie łączna moc, ale szacujemy ją na 6-9 GW – powiedział Sobolewski podczas konferencji „Przyszłość energii jądrowej - raport Massachusetts Institute of Technology” .

– Planujemy zakończyć budowę dwóch elektrowni jądrowych do mniej więcej 2043 r. Jest już zdeterminowana lokalizacja na północy Polski, a druga lokalizacja będzie w Polsce centralnej. Jest ona związana z tym, co się tam dzieje, z wyczerpywaniem się złóż węgla brunatnego – dodał dyrektor.

Przedstawiony w listopadzie Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. zakłada uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r.

Czytaj także:

Premier nagrał spot, w którym tłumaczy kwestię cen energii