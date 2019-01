Huawei planuje zainwestować w Polsce 2 mld złotych

„Huawei do tej pory zainwestował w Polsce ponad 5 mld zł. W ciągu ostatnich trzech lat Huawei zapłacił w Polsce 630 mln zł podatków, w tym 250 mln zł w samym 2018 roku. W ciągu ostatnich trzech lat Huawei w Polsce dokonał zakupów na kwotę 800 mln zł, w tym 360 mln zł w samym 2018 roku. W ciągu najbliższych 3 lat firma planuje zainwestować tu dodatkowe 2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Huawei jest obecny w Polsce od 15 lat. Obecnie Huawei zatrudnia w Polsce blisko 1000 osób, a pośrednio tworzy łącznie ponad 3000 miejsc pracy. W 2008 r. Huawei przeniósł z Rumunii do Polski regionalne centrum na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie, zarządzające operacjami w 28 europejskich krajach, wskazano w informacji.