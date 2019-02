Emerytura Mama 4 plus: Jestem za, a nawet przeciw

Los emerytów w naszym kraju nie należy do najłatwiejszych. Aby nie biedować, trzeba naprawdę nieźle zarabiać, oszczędzać, i do tego trzymać kciuki aby miał kto naszą emeryturę w ramach państwowego systemu sfinansować, bo przecież wszystko zależy od kolejnych pokoleń. Kwitek z ZUS jest tylko obietnicą wypłaty, pieniądze idą na bieżące świadczenia.

Uważam, że w obecnym systemie emerytalnym dodatkowe świadczenie dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci, jest potrzebne. Dobrze, że prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj wprowadzającą je ustawę. Wiele kobiet dzięki temu odzyska podmiotowość, godność. Łatwo można je oskarżać, że przecież mogły pracować, ale najpierw trzeba by spojrzeć, w jakich warunkach, okolicznościach musiały wychowywać dzieci i czy były w związku z tym w stanie (oraz jak długo) zarabiać pieniądze. Poza tym część z nich pracowała jeszcze w czasach PRL, w państwie, które zbankrutowało (dedykuję przy okazji wszystkim, którzy uważają, że „za komuny było lepiej").

Oczywiście, że nie jest to rozwiązanie marzeń. Na matki, i rodziców w ogóle, mogłyby na przykład łożyć dzieci. Tyle że jeśli są w Polsce, to lwią część ich zarobków zabiera państwo, również w formie składek emerytalnych. Dlatego program „Mama 4 plus" nie budzi mojego sprzeciwu, byłoby natomiast ogromnym błędem, gdyby rządzący potraktowali to rozwiązanie jako filar systemu emerytalnego. Zachętę do posiadania dużej liczby dzieci, niezbędnych, aby system oparty na solidarności międzypokoleniowej nie runął.

Bo tak naprawdę nowe świadczenie jest protezą. Potrzebujemy prawdziwej reformy systemu emerytalnego, które objęłaby wchodzących na rynek pracy i postawiła sprawy z głowy na na nogi. Pisałem już o tym - jestem za formą emerytury obywatelskiej. Niższe obciążenia ułatwiałyby oszczędzanie na własną emeryturę. A rodzice mogliby oczekiwać dodatkowo większego wsparcia od dzieci, zamiast zdawać się na łaskę państwa.