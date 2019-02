Gekon w sałacie z Lidla? Sieć sklepów wyjaśnia

Sprawę opisał jako pierwszy portal iszczecinek.pl. Dziennikarze podkreślili, że sytuacja miała miejsce „jakiś czas temu” , ale dopiero teraz do redakcji trafiły zdjęcia. Kobieta miała natknąć się na stoisku warzywnym na gekona. „Opanowana klientka poprosiła obsługę o pojemnik, do którego schwytała przestraszonego gada, który ostatecznie trafił do jednego ze sklepów zoologicznych. Tam okazało się, że jest to młody gekon” – relacjonował portal iSzczecinek.pl. W artykule zaznaczono, że ciężko stwierdzić, skąd jaszczurka znalazła się między główkami sałaty.

Skąd się wziął gekon w Lidlu?

O komentarz do tej sprawy zwróciliśmy się do Biura Prasowego sieci Lidl Polska. Jak poinformowała jego przedstawicielka, Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczywiście w listopadzie 2018 roku w sklepie w Szczecinku „była widziana klientka z gekonem” . „Niestety, klientka nie przekazała nam zwierzęcia, dlatego nie mogliśmy przekazać go do specjalistów w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy” – czytamy dalej w przesłanym do redakcji stanowisku.