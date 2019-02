Kwieciński: Do każdej gminy w Polsce trafiły pieniądze z UE. To jest nasza europejskość

Kwieciński podkreślił, że dobry start zapewnił plan Morawieckiego, a następnie realizacja tej strategii. – Przełamaliśmy bariery w Polsce resortowej dzięki współpracy wszystkich ministrów i wszystkich ministerstw – zaznaczył. Jak dodał, trzecim, najważniejszym elementem, było osiągniecie rekordowych wskaźników gospodarczych.

– Mieliśmy ogromną dziurę w zbieraniu podatków, szczególnie podatku VAT. Eksperci oceniali ją na 250 mld złotych w dwóch poprzednich kadencjach. To tyle, ile otrzymaliśmy w tym czasie z UE – zaznaczył Kwieciński. – Pokazaliśmy, że nie jesteśmy państwem teoretycznym. Potrafimy działać – podkreślił. – Nasz wzrost gospodarczy jest nie tylko jednym z najwyższych w Europie, ale i na świecie – wskazał.

Minister zaznaczył, że Polska obecnie lepiej radzi sobie z wykorzystywaniem środków unijnych, a przykładem inwestycji z nich realizowanych jest tunel w Świnoujściu. – Centralny Port Komunikacyjny budzi zainteresowanie w Europie i na świecie. On zmieni oblicze naszego transportu – wskazał. – Mamy w tej chwili 50 tys. realizowanych projektów. (...) GUS podał, że do każdej gminy w Polsce trafiły pieniądze. To jest nasza europejskość – dodał Kwieciński.

Szef resortu inwestycji i rozwoju zaznaczył, że aby gospodarka działała, aby nasze firmy były silne, ważne jest otoczenie prawne. – Pomagamy naszym przedsiębiorcom m. in. poprzez konstytucję dla biznesu – wskazał Kwieciński.

