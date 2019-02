Wiceszef Kancelarii Prezydenta: Zarobki w NBP są bardzo wysokie

Narodowy Bank Polski w środę 27 lutego opublikował na swojej stronie internetowej informacje o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kadry kierowniczej w 2018 roku. W komunikacie podano, że chodzi o realizację postanowienia nowelizacji ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w banku centralnym. Z zestawienia wynika, że najwięcej zarabia miesięcznie dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji – 49 563 złote brutto.



W Polskim Radiu Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, pytany był o to, czy nie jest zaskoczony wysokością wynagrodzeń. – Oczywiście te zarobki są wysokie, to nie ulega żadnej wątpliwości. One są bardzo wysokie jeżeli chodzi o polskie standardy – mówił.



Mucha przypomniał, że podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja ustawy wymusza obniżenie wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim. – To jest kompetencja pana prezesa i zarządu NBP. Wiemy, że ustawa wymusza obniżenie zarobków i te zarobki będą obniżane, biorąc pod uwagę pułap zarobków prezesa. Zarobki prezesa też będą oficjalnie ujawnione – zaznaczył.

Czytaj także:

NBP ujawnił zarobki swoich pracowników. Prawie 50 tys. zł dla dyrektora działu komunikacji