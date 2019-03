„DGP”: Abris może zająć majątek Polski. Chodzi o blisko 720 mln złotych

„DGP” informuje, że podstawą roszczeń funduszu Abris są wyroki Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. W ubiegłym tygodniu szwedzki sąd apelacyjny uznał, że fundusz powinien dostać odszkodowanie od Polski za wymuszenie sprzedaży FM Banku. Zależna od niego spółka PL Holdings została wywłaszczona z akcji banku w 2014 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

W piątek do Ministerstwa Finansów trafiło wezwanie do zapłaty, w którym Abris domaga się blisko 720 mln złotych oraz 3,8 mln euro kosztów prawnych. Z ustaleń DGP wynika, że Prokuratoria Generalna zamierza skorzystać ze ścieżki odwoławczej i zaskarżyć wyrok do szwedzkiego Sądu Najwyższego. Paweł Gieryński, partner zarządzający w Abrisie, także zapowiada możliwe skierowanie sprawy na drogę prawną.