Adam Glapiński o zarobkach w NBP: Opinia publiczna została wprowadzona w błąd

Adam Glapiński argumentował, że poziomem odniesienia dla wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim są banki komercyjne, a nie instytucje publiczne. Jak mówił, „to normalne, że prezes banku centralnego zarabia więcej niż prezydent” . – Tak jest wszędzie w Europie – stwierdził.

Prezes NBP pytany był, czy rozważał podanie się do dymisji w związku z kontrowersjami, jakie wywołały zarobki w banku centralnym. – Żartowałem już państwu kiedyś mówiąc, że po powrocie z Radomia się zastanowię. To nie jest nawet z tego filmu cytat, to jest stary przedwojenny żart oznaczający, że pytanie jest absurdalne i że w ogóle to nie jest brane pod uwagę – stwierdził.

Glapińskiego dziennikarze pytali też, czy obawia się spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Nie. Z przyjemnością się z nim zawsze spotykam i czuję niedosyt tych spotkań. Znamy się od początku lat 90. Jeden z najbardziej interesujących rozmówców, jakiego znam – stwierdził.