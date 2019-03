Premier Morawiecki: Przyrost ze ściągalności podatku VAT może wynieść do 8-10 mld zł

– W 2018 roku ściągalność VAT zakończyła się na poziomie ok. 175 mld zł. Plan ściągalności na 2019 rok to 179,6 mld zł – to wzrost o ok 2 proc. Tak konserwatywne założenia mamy w budżecie. Wzrost PKB w budżecie założony konserwatywnie na poziomie 3,8 proc. w 2019 roku i plus wzrost inflacji to daje wzrost o ok. 6 proc. Zakładając, że VAT wzrośnie na poziomie 5-6 proc. to daje do 8-10 mld zł przyrostu w ściągalności VAT, a nie 3 mld zł, które założyliśmy w budżecie. Mój optymizm jest uzasadniony co do ściągalności VAT na ten rok – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Dodał, że gdyby dało się nawet 3 mld zł uzyskać z uszczelniania luki vatowskiej plus realny wzrost gospodarczy i wzrost konsumpcji na poziomie ok. 5 proc., nominalnie daje to 10-11 mld zł przyrostu z samego podatku VAT w tym roku. – Jestem przekonany, że znaczna część Nowej Piątki PIS będziemy w stanie sfinansować poprzez sprawność działania instytucji państwowych – podkreślił premier.

Według CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r., To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 mld zł w 2016 r. do 13,8 mld zł w 2018 r. (spadek o 13,6 pkt proc.).

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskie przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego, wyjaśniono w informacji.

Z ubiegłorocznego raportu, który dotyczył luki w 2016 r., wynika, iż 22 kraje UE, w tym Polska, zmniejszyły lukę.

