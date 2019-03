Rząd zaostrzy ustawę recyklingową? Wszystkie reklamówki będą płatne

W 2018 roku w Polsce wprowadzono opłatę recyklingową, która miała zniechęcić do używania foliowych toreb i przynieść zysk budżetowi. Sieci handlowe znalazły jednak sposób, aby ominąć dopłaty do reklamówek. Od stycznia może to jednak być niemożliwe – donosi Gazeta.pl.

Do piątku 15 marca sieci handlowe miały czas, aby przekazać do urzędów marszałkowskich środki pochodzące z opłaty recyklingowej za 2018 rok. Ministerstwo szacowało, że zyski sięgną nawet dwóch miliardów złotych. Nie znamy dokładnej wysokości wpływów z opłaty za torebki foliowe, jednak jak pisze portal Gazeta.pl, można się spodziewać, że będzie ona znacznie niższa od zakładanej. Przypomnijmy, grube torby foliowe, które otrzymujemy przy kasach, zostały objęte na początku ubiegłego roku dopłatą w wysokości 20 groszy. Sieci handlowe znalazły jednak sposób, aby nie obciążać konsumenta. Jak to możliwe? W przepisach mowa jest o torbach wykonanych z tworzywa o grubości 50 mikronów. Markety zaczęły więc zamawiać grubsze i konsument nadal płaci za reklamówkę od 50 do 60 groszy. Tzw. „zrywki” , czyli torby, do których pakujemy np. owoce, nie są objęte opłatą. Resort środowiska poinformował, że dane o wysokości wpływów z opłaty znane będą po 30 kwietnia. Z kolei minister Henryk Kowalczyk w programie „Money. To się liczy” przekazał, że rząd zamierza objąć opłatą recyklingową wszystkie torebki foliowe. – Żeby nie było „ucieczek” oraz uświadamiać, że nie trzeba brać jednorazowych torebek na zakupy – argumentował.