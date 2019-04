Joanna Mazur otrzymała mieszkanie do Zbigniewa Jakubasa. Kim jest biznesmen?

W poprzednim odcinku programu widzów poruszyła historia Joanny Mazur – niewidomej mistrzyni świata w biegu na 1500 metrów. Joanna pokazała w programie swój skromny pokój w krakowskim akademiku, z toaletą na korytarzu: – Przepraszam za ten filmik, ale tak właśnie wygląda życie – powiedziała. Zaraz po emisji, w internecie ruszyły zbiórki pieniędzy dla mistrzyni. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wydarzyło się w piątkowym odcinku show. Zaraz po występie Joanny i Jana Klimenta, na scenie pojawił się przedsiębiorca Zbigniew Jakubas, który miał dla mistrzyni niezwykły prezent.

Mieszkanie od Zbigniewa Jakubasa

– Dokładnie tydzień temu moja córka Joanna po obejrzeniu programu, ze łzami w oczach, opowiedziała mi historię Joanny. Natychmiast obejrzałem materiał w internecie i nie ukrywam, że się bardzo wzruszyłem i podjąłem decyzję o pomocy tej wspaniałej dziewczynie. A ponieważ w życiu trzeba mieć dużo szczęścia, to tak się dobrze składa, że w moim projekcie „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie jest budynek, który czeka właśnie na panią!- oświadczył biznesmen, przekazując Joannie Mazur symboliczny klucz do mieszkania.

– Jestem zaszczycony, że mogę pani przekazać nowe mieszkanie z piękną łazienką, salonem, sypialnią i dużym, słonecznym tarasem. A teraz, tak jak szybko pani biega, tak szybko musimy podjąć decyzję o urządzeniu pani mieszkania, żeby zaraz po wakacjach mogła pani w nim zamieszkać – zapowiedział przedsiębiorca.

Kim jest Zbigniew Jakubas?