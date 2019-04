Hermès Paris otwiera swój pierwszy butik w Polsce. Wiemy gdzie i kiedy

W listopadzie w Hotelu Europejskim w Warszawie, w narożnym butiku na wprost Bristolu, swój pierwszy w tej części Europy sklep otworzy francuski dom mody Hermès – wynika z informacji, do których dotarł „Wprost”. O planowanym wejściu Hermèsa na polski rynek napisała też „Rz”. Hermès to luksusowa marka modowa prosto z Paryża, której tradycje sięgają XIX w. Na świecie znana jest ze swoich wyjątkowo pożądanych (i często kopiowanych) torebek: Birkin i Kelly bag.

Dziś, aby kupić kultowy model „Birkin bag”, której cena zaczyna się od ośmiu tysięcy dolarów (najdroższa, ze skóry krokodyla, wykończona białym złotem i diamentami, sprzedała się za 300 tys. dolarów), trzeba podobno wpisać się na listę i czekać nawet pięć lat (nie jest dostępna w sklepie internetowym marki). Podobno, bo jak twierdzi Emily Dang, założycielka platformy LePrix z luksusową modą, lista oczekujących to mit, który od lat skutecznie podgrzewa zainteresowanie torebką. Przy okazji kreuje nadpopyt (rocznie Hermès produkuje tylko 70 tys. egzemplarzy Birkin), dzięki czemu stała się ona Świętym Graalem mody i gwarantowaną lokatą kapitału. Jej zakup rekomendują nawet doradcy inwestycyjni, bo jak czytamy na WhoWhatWear.co.uk, przewiduje się, że Birkin podwoi swoją wartość w ciągu najbliższych 10 lat. Zdecydowanie łatwiej jest upolować używaną Birkin w sieci.

Dużo trudniej zdobyć nową – to już, zdaniem Emily Dang, zależy od szczęścia i relacji, jakie klient zbuduje sobie z personelem stacjonarnego butiku Hermèsa (czyli, że zostawi tam masę pieniędzy w trakcie regularnych zakupów). Jest wtedy szansa, że sprzedawca go polubi i uzna, że spełnia on nieformalne kryteria marki, kwalifikujące do noszenia torebki, o której marzy cały świat i wyciągnie spod lady nowiutki, pachnący skórą, egzemplarz.

Birkin bag