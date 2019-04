Otwarto najdłuższą trasę lotniczą między miastami w tym samym kraju

Linie lotnicze Hawaiian Airlines uruchomiły właśnie najdłuższe bezpośrednie połączenie, które łączy dwa miasta leżące w tym samym kraju. Od teraz można przelecieć z Bostonu na wschodnim wybrzeżu USA aż do Honolulu na Hawajach. Według algorytmu, który liczy czas podróży w mapach Google, przelot między miastami powinien zajmować niecałe 10 godzin. Linie lotnicze podają jednak, że pasażerowie powinni przyszykować się nawet na 12 godzin lotu. Co ciekawe, to np. więcej niż podróż lotnicza z Warszawy do Tokio. Dzięki nowemu połączeniu otwartemu przez Hawaiian Airlines możliwy jest lot bezpośredni między dwoma miastami. Wcześniej konieczne było szukanie przesiadek. Honolulu i Boston dzieli niemal 8200 km.

Nowy rekord

Najdłuższym lotem, który do tej pory łączył dwa miasta administracyjnie należące do tego samego kraju, był lot między Paryżem a Kajenną w Gujanie Francuskiej. Liczy on niemal 7100 km. Lot trwa 9 godzin i 10 minut. Warto także wspomnieć o locie między Paryżem a wyspą Reunion nieopodal Madagaskaru. 9349 km można pokonać w 11,5 godziny. Jako że jest to departament zamorski Francji, połączenie to nie liczy się do nieoficjalnych rekordów.