Rolnik już nie wybuduje potężnej obory obok domów

Tzw. ustawa odorowa ma ograniczyć budowanie potężnych hodowli tuż obok zabudowań mieszkalnych. Jak to ma wyglądać w praktyce? Chodzi o obiekty, w których utrzymywane będzie więcej niż 500 dużych jednostek przeliczeniowych, czyli powyżej 500 krów, 1666 macior lub 125 tys. kur. Taki obiekt mógłby zostać postawiony w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od sąsiadów. Obecnie przepisy regulujące kwestie tzw. uciążliwości zapachowej znajdują się w siedmiu różnych aktach prawnych. Zmiany prawne mają to ujednolicić i zebrać w jednym dokumencie. Ustawa powinna wejść w życie od 1 lipca bieżącego roku.

To z jednej strony olbrzymia pomoc dla mieszkańców wsi i terenów wiejskich, gdzie planowane były wielkie inwestycje. Duża hodowla, w praktyce nie daje żyć sąsiadom. To potężny smród, ciągłe dojazdy samochodów ciężarowych, dowóz paszy i hałas. Ale to przede wszystkim obniżenie wartości lokalnych nieruchomości. Domy znajdujące się obok wielkiej chlewni są w praktyce niesprzedawalne. Co kilka miesięcy słyszy się w mediach o protestach lokalnych mieszkańców, którzy nie godzą się na postawienie wielkich obór czy kurzych ferm. Bo w praktyce są to uciążliwe fabryki jedzenia.

Tak było chociażby w przypadku jednej z wsi pod Poznaniem. Inwestor, w niewielkiej wsi Niewierz, chciał postawić fermę na 441 tys. sztuk drobiu. Budowie sprzeciwiało się blisko 200 okolicznych mieszkańców. W Niewierzu rocznie miałoby być hodowane ponad 2,5 mln zwierząt, a najbliższy budynek mieszkalny oddalony byłby zaledwie o 100 metrów.

Tego typu sytuacji w Polsce były setki. Teraz uporządkować ma to Ministerstwo Środowiska. Wszystko zależeć będzie od DJP czyli dużych jednostek przeliczeniowych. I tak minimalną odległość w przypadku ferm utrzymujących nie mniej niż 210 DJP i nie więcej niż 500 DJP wylicza się ww bardzo prosty sposób., Ile znajduje się dużych jednostek przeliczeniowych na farmie, taka ma być odległość od budynków mieszkalnych. A więc 1 DJP = 1 m czyli – np. 350 DJP równa się 350 m. Natomiast fermy bardzo duże - powyżej 500 DJP nie będą mogły powstawać bliżej niż 500 metrów od innego gospodarstwa i budynków użyteczności publicznej.

Sztuki rzeczywiste na DJP przelicza się według następującego przelicznika: