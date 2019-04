Gdańsk ponownie europejską stolicą nowych technologii. Konferencja InfoShare już 8 maja

300 startupów z całego świata i blisko 150 inwestorów. 200 czołowych prelegentów z Polski i ze świata oraz solidna dawka wiedzy o światowych trendach w technologii. Do Gdańska powraca święto nowych technologii, czyli konferencja InfoShare.

Na Inspire Stage, jednej z głównych scen konferencji, eksperci z całego świata omówią zagadnienia dotyczące innowacji w biznesie i zarządzaniu, sztucznej inteligencji oraz przyszłości światowego rynku technologicznego. Wystąpią m.in. Michał Sadowski z Brand24, który w prelekcji "7 Things I Wish I Knew when Starting a Business" opowie o najlepszych praktykach oraz największych błędach przy tworzeniu biznesu online. Na scenie pojawi się również znany podróżnik Marek Kamiński, który poruszy temat światowych wyzwań w kontekście nowych technologii. Natomiast Christopher S. Penn z Trust Insights odpowie na pytanie w jaki sposób sztuczna inteligencja bezpowrotnie odmieni marketing, który dzisiaj znamy.

Wśród prelegentów sceny marketingowej nie zabraknie nazwisk z listy "The Top 50 Social Media Marketing Influencers", takich jak: Mark Schaefer (Schaefer Marketing Solutions) i Scott Brinker z HubSpot. Z kolei na DevTrends Stage i czterech innych scenach dla developerów o przyszłości technologii, cyberbezpieczeństwie, AI i blockchain opowiedzą eksperci z LinkedIn, Slack, Mozilla i Microsoft. Pojawi się też Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl, który opowie o najnowszych trendach w cyberbezpieczeństwie.

Tradycyjnie już wybrane startupy powalczą o 30 000 EUR z budżetu Prezydenta m. Gdańsk w ramach Startup Contest. Nowością w tym roku jest konkurs dla scale-up’ów rozwiązujących ważne społecznie problemy.

- Infoshare to także arena spotkań dla międzynarodowych korporacji i banków, które stale szukają dostępu do najnowszych technologicznych rozwiązań, dostarczanych przez startupy. W 2018 roku gościliśmy przedstawicieli blisko 3000 firm i instytucji, takich jak Microsoft, BGŻ BNP Paribas, Intel, Hewlett Packard, Bayer, Alior Bank - mówi Grzegorz Borowski, CEO Fundacji infoShare, organizator konferencji.

O Infoshare

Infoshare jest największą konferencją technologiczną w regionie CEE, tworząca ekosystem, w którym nowe technologie łączą się z biznesem. Co roku do Gdańska przyjeżdżają tysiące uczestników. Wśród nich są startuperzy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. Dwa dni konferencji to 9 tematycznych scen, 200 prelegentów, ponad 150 wystąpień oraz imprezy towarzyszące, które są okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Infoshare to również przestrzeń do rozwoju dla firm na wczesnym etapie rozwoju. Speed Dating pozwala na umówienie indywidualnych spotkań z inwestorami, Startup Expo umożliwia zaprezentowanie swojego rozwiązania na dedykowanym stoisku, a Startup Contest każdego roku gromadzi ponad 500 startupów walczących o nagrodę główną - 20 000 EUR.