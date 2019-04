Serwis pornograficzny rusza na ratunek pszczołom. „Weź sprawy w swoje ręce”

Serwis pornograficzny PornHub wystartował z nietypową akcją BeeSexual. Jego użytkownicy mogą przyczynić się do ratowania gatunku, bez którego nasze życie będzie zagrożone. Serwis uruchomił specjalną podstronę, na której znajdują się filmy, w których przedstawione są pszczoły przy pracy. Jest jednak jedna różnica w porównaniu z filmami, które można obejrzeć na kanałach przyrodniczych. Na nowej stronie do obrazu pracujących owadów dołączone są głosy aktorów porno, którzy czytają niejednoznaczne dialogi i komentarze.

Każde wyświetlenie filmu skutkować będzie przekazaniem przez PornHub pieniędzy na konto organizacji charytatywnych zajmujących się ochroną pszczół.

„Nie owijajmy w bawełnę: pszczoły umierają na naszej planecie w zastraszającym tempie a wszystko jest wynikiem pestycydów, brakiem różnorodności biologicznej oraz niszczeniem naturalnego środowiska. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, pszczelarze zgłaszali roczne straty w granicach 30 procent lub więcej. Stwarza to poważny problem, ponieważ bez tych małych brzęczących zapylaczy natura sobie nie poradzi! Pszczoły są potrzebne do zapylania kwiatów oraz roślin, które my jemy”. – czytamy na oficjalnej stronie akcji.

Na ratunek pszczołom

Jak wynika z badań, które przeprowadzono w Niemczech i opublikowano w czasopiśmie naukowym „PLOS ONE” , w okresie od 1989 roku aż do dziś, całkowita biomasa owadów latających zmniejszyła się średnio o 76 proc. W szczycie sezonu letniego – kiedy owadów jest najwięcej – spadek był jeszcze większy – o 82 proc. W ciągu niespełna 30 lat w kraju naszych sąsiadów liczebność owadów, w tym także niezwykle istotnych dla życia człowieka, zapylaczy, spadła o ponad 75 proc. Brak działań mających na celu poprawę sytuacji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej i załamania wielu ekosystemów. Spadek populacji owadów negatywnie wpływa nie tylko na ludzi, ale także na ptaki, gryzonie oraz różne gatunki roślin, które są zależne od pracy owadów zapylających.

Jak można pomóc?

Jednak pszczoły ratować można również w dużo bardziej konwencjonalny sposób. Na stronie pojawiły się także informacje o tym, jak pomóc może każdy z nas. Pszczoły, tak jak i my, muszą się napić. Jeśli więc masz balkon albo duży parapet to postaw na nim talerz, na którego dnie będzie trochę wody. Woda potrzebna jest pszczołom nie tylko do życia, ale także do wytwarzania miodu. Pomogą także kwiaty na balkonie. Pszczoły uwielbiają np. zioła, których używamy w kuchni. Jeśli więc masz w domu tymianek, to wystaw go na balkon. Jeśli mieszkasz w domu i masz ogródek, to jest jedno, banalne rozwiązanie. Nie koś trawnika. Pozwól, aby zakwitły na nim naturalnie występujące kwiaty, takie jak mlecz czy koniczyna. Te rośliny stanowią doskonały pożytek dla zapylaczy.