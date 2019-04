Następna wojna światowa może toczyć się o wodę

Portal gazeta.pl przeprowadził rozmowę z Kamilem Wyszkowskim z United Nations Global Compact Network w Polsce. Zdaniem eksperta ONZ, jeśli ludzkość nie zacznie skutecznie działać w sprawie zahamowania zmian klimatycznych, kolejne wojny mogą wybuchać o dostęp do wody i żywności. Jak przewiduje NASA już w 2100 roku, przy obecnym tempie zmian, temperatury w Indiach, Pakistanie i na Bliskim Wschodzie będą nie do zmienienia, a woda pitna stanie się w tym rejonie towarem luksusowym. W tym kontekście należy pamiętać, że i Indie i Pakistan posiadają broń jądrową. Wyszkowski twierdzi, że jest to obecnie jedno z największych zmartwień ONZ.

Brak energii

Zdaniem Kamila Wyszkowskiego nawet coraz większa transformacja z elektrowni na paliwa kopalne na źródła energii z wiatru, słońca, wodą czy atomem, nie są w stanie zahamować zmian klimatycznych. Wynika to ze stale rosnącego zapotrzebowania na energię. Aby to zapotrzebowanie zaspokoić, buduje się tańsze, ale dużo bardziej szkodliwe dla klimatu elektrownie starego typu. Zmienić może wyłącznie opracowanie nowego typu technologii, które będzie tania i ekologiczna jednocześnie.

Głos młodego pokolenia

„Mówicie o rozwoju, z wykorzystanie tych samych, złych pomysłów, które doprowadziły nas do obecnego stanu. Robicie to w momencie, kiedy jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pociągnięcie za hamulec bezpieczeństwa”. – mówiła podczas konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach Greta Thunberg, szwedzka, piętnastoletnia aktywistka, która wymieniana jest wśród kandydatów do tegorocznej, pokojowej Nagrody Nobla. „Nie jesteście wystarczająco dorośli, aby wziąć ciężar zmian na swoje barki”. – kontynuowała.