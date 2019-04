Opłaty za odbiór śmieci mogą wzrosnąć nawet o 300 proc.

Samorządy lokalne stoją obecnie przed trudną decyzją. W wyniku zmian w polityce odbioru i segregacji odpadów okazało się, że do tej pory koszty nakładane na mieszkańców i wspólnoty było o wiele za niskie. Nowe kontrakty z firmami odpowiadającymi za wywóz śmieci okazały się przerastać możliwości finansowe wielu samorządów. Niemal w całej Polsce od stycznia wzrastają opłaty za odbiór śmieci. Wzrost ceny o 100 proc. jest dość powszechny, ale w niektóre samorządy chcą podnieść opłatę nawet o 300 proc. Tak jest np. w Policach. Informacje o planowanej podwyżce wywołały protest mieszkańców. Podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej okaże się, czy sprzeciw mieszkańców przyniesie skutek.

Jaki jest powód podwyżek?

Nowe zasady segregowania śmieci zostały nałożone nie tylko na mieszkańców, ale także na samorządy. Muszą one spełnić wymóg co najmniej 50 proc. odpadów, które zostają poddane segregacji. Niesie to za sobą dużą podwyżkę kosztów, które ponoszą gminy, a w wielu z nich, od wielu lat nie podnoszono opłat nakładanych na mieszkańców. Na wzrost cen wpływ mają także nowe przetargi, które były rozpisywane z firmami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów. W wyniku nowych regulacji często zażądały one dużo wyższych kwot od władz lokalnych. Urealnienie cen wiąże się więc z nowymi kosztami segregacji, które muszą od niedawna ponosić samorządy.

Czytaj także:

Rząd szykuje nową opłatę ekologiczną. W kogo uderzy najmocniej?Czytaj także:

Krzesło ze zużytych sieci rybackich. Pomysł na modny recykling