Echo otrzymało 87 mln euro kredytu z Pekao na biurowce w Browarach Warszawskich

– Rewitalizacja terenu Browarów Warszawskich wpisuje się w filozofię Banku Pekao. Przez przywrócenie do życia sklepionych piwnic, budynku warzelni, laboratorium czy willi, inwestycja nawiązuje do browarniczej tradycji tego miejsca, łącząc ją z nowoczesnością zaprojektowanych biurowców i budynków mieszkalnych. Bogata oferta gastronomiczno-kulturalna sprawi, że warszawiacy będą tu chętnie spędzać wolny czas. Cieszymy się, że możemy być częścią sukcesu Browarów Warszawskich i dołożyć swoją cegiełkę do budowy tak atrakcyjnego miejsca – powiedział wiceprezes Pekao Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

– Browary Warszawskie to nasz wielki sukces. Zaprojektowaliśmy je jako wielofunkcyjny, przyciągający ludzi kwartał miasta, zachęcający by w nim mieszkać, pracować i spędzać wolny czas. Inwestycja została świetnie przyjęta: inwestorom indywidualnym sprzedaliśmy w niej blisko 600 mieszkań, a następne blisko 450 mieszkań - platformie mieszkań na wynajem Resi4Rent. Swoje siedziby umiejscowiły tu renomowane firmy, jak L'Oreal Polska, EPAM Systems Polska czy WeWork, a rozmowy z kolejnymi są obiecujące. Ukoronowaniem projektu będzie świetna strefa usługowa i gastronomiczna, która wprowadzi do tego miejsca życie i energię. Cieszymy się, że w projekt uwierzył także tak renomowany partner finansowy, jakim jest Bank Pekao – dodał prezes Echo Nicklas Lindberg.

Środki pozyskane na podstawie umowy kredytowej stanowią: kwota kredytu inwestycyjnego transza 1: maks. 54 810 237 euro; kwota kredytu inwestycyjnego transza 2: maks. 32 576 093 euro; kredyt VAT transza 1: 10 000 000 zł; kredyt VAT transza 2: 7 000 000 zł; kredyt budowlany transza 1: 54 810 237 euro oraz kredyt budowlany transza 2: 32 576 093 euro.

Browary Warszawskie to przestrzeń miejska, łącząca biura, mieszkania, mieszkania na wynajem, usługi i przestrzeń gastronomiczną. Projekt powstaje w kwartale ulic Grzybowska, Wronia, Krochmalna i Chłodna na warszawskiej Woli. Prace budowlane rozpoczęły się w 2016 r. i dwa lata później do użytku oddane zostały pierwszy biurowiec i budynek mieszkalny. Biura przy Willi i Biura przy Warzelni mają łącznie 46 tys. m2 powierzchni najmu, ich budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, a jej zakończenie jest zaplanowane na 2020 r., przypomniano w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.