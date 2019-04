Rząd wycofuje się z „testu przedsiębiorcy”. Samozatrudnienie na razie zostaje

Rząd Zjednoczonej Prawicy chciał w pakiecie zmian zaproponowanych przez resort finansów, wprowadzić także, tak zwany „test przedsiębiorcy”. Jego celem miało być wyłonienie firm, które wystawiają co miesiąc tylko jedną fakturę jednemu przedsiębiorstwu. Rząd chciał w ten sposób walczyć ze zmuszaniem pracowników do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie tej zmiany oceniono na 1,2 mld złotych dodatkowych wpływów do budżetu. To tyle ma tracić co roku budżet państwa na osobach pracujących na własny rachunek. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, osób zatrudnionych w ten sposób było w 2017 roku ponad 2,8 mln.

– Nie będzie testu przedsiębiorcy. Jest wczorajsze postanowienie Rady Ministrów i jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że samozatrudnienie jest pokusą. – powiedziała na antenie Radia Wrocław Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Rząd za pośrednictwem Radzie Dialogu Społecznego zobowiązał się do rozpoczęcia rozmów i negocjacji z pracodawcami i związkami zawodowymi, który ma na celu znalezienie sposobu na skuteczne egzekwowanie istniejących przepisów.

