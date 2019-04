Kim Dzong Un jeździ limuzyną Mercedesa. Producent nie ma pojęcia jak wszedł w jej posiadanie

Daimler ma problem wizerunkowy. Podczas międzynarodowego szczytu, który odbywa się we Władywostoku, jedną z luksusowych limuzyn producenta podjechał Koreański przywódca Kim Dzong Un. Sytuacja wywołała falę spekulacji dotyczących współpracy niemieckiego koncernu z północnokoreańskim reżimem.

„Nie mamy pojęcia”

Koncern błyskawicznie zareagował na pojawiające się w mediach spekulacje. „Absolutnie nie mamy pojęcia, w jaki sposób nasze samochody zostały dostarczone do Korei Północnej”. - twierdzi Silke Mockert, rzeczniczka prasowa Daimlera. Jak twierdzi, dla jej firmy, jako odpowiedzialnego pracodawcy, jedną z najważniejszych kwestii jest przestrzeganie prawa. Chodzi o dwa modele niemieckiego producenta, które zauważono w Rosji. Są to Mercedes Maybach S600 Pullman Guard oraz Mercedes Maybach S62. Korea Północna na mocy amerykańskich sankcji, odcięta jest między innymi od dostaw towarów luksusowych, do których można zaliczyć wspomniane limuzyny.

Wytrzyma ostrzał z broni maszynowej i wybuch

Mercedes Maybach S600 Pullman Guard to jeden z flagowych produktów firmy Daimler. Ważąca ponad 5 ton 6,5-metrowa limuzyna, dzięki specjalnej, wzmocnionej konstrukcji, jest w stanie przetrwać ostrzał z broni automatycznej. Producent zapewnia, że osobom znajdującym się w środku nie zagrozi także eksplozja niewielkiego ładunku wybuchowego. Jest to możliwe dzięki konstrukcji karoserii, w której znajdują się specjalne płyty ze skompresowanej stali oraz specjalnym szybom wzmocnionym poliwęglanem. Na niemieckim rynku ceny takich aut zaczynają się od 1,4 mln euro.

