Dostawy rosyjskiej ropy zostaną wznowione

W Mińsku w zeszły piątek spotkali się przedstawiciele operatorów krajowych rurociągu Przyjaźń, za którego pośrednictwem, do Polski przez Białoruś trafia rosyjska ropa naftowa. Delegacje z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji spotkały się, aby wypracować rozwiązania technologiczne, które pozwoliłyby na pozbycie się zanieczyszczenia, które wykryto w surowcu.

"W trakcie spotkania wypracowano rozwiązanie, które analizowane jest pod kątem technologicznym, a następnie zostanie przedstawione klientom. Po uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami nastąpi jego wdrożenie i wznowienie pracy rurociągu." – czytamy w komunikacie PERN.

Wstrzymanie dostaw

Do wstrzymania dostaw ropy naftowej REBCO za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń, doszło 19 kwietnia. Jak poinformował PERN, doszło wtedy do zaobserwowania zwiększenia stężeń chlorków organicznych w ropie dostarczanej na Białoruś z Rosji, co poskutkowało odcięciem dopływu surowca w Adamowie na granicy Polsko-Białoruskiej.

„Dzięki uwolnieniu zapasów ropy naftowej zostanie zapewniona ciągłość przerobu i zaopatrzenia polskiego rynku w paliwa do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia systemu przesyłowego w Polsce. W przypadku przedłużającego się braku dostaw surowca, dla polskich rafinerii ropa zostanie sprowadzona alternatywną drogą tj. przez Naftoport w Gdańsku”. – informowało w komunikacie Ministerstwo Energii.

Klientów uspokajał także PKN Orlen, największy odbiorca ropy naftowej w Polsce.

„PKN ORLEN jest przygotowany do realizacji alternatywnych dostaw ropy naftowej. Dzięki realizowanej polityce dywersyfikacji kierunków dostaw prowadzonej przez Grupę ORLEN aktualnie prawie 50 proc. ropy naftowej kupowanej przez PKN Orlen do Zakładu Produkcyjnego w Płocku pochodzi z innych kierunków niż rosyjski, tj. z Norwegii, Angoli, Nigerii i Arabii Saudyjskiej”. – czytamy w oficjalnym komunikacie PKN Orlen.

