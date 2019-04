Kluby angielskiej Premier League zarobiły prawie 5 mld funtów

Zarobki i sumy transferów w angielskiej Premier League od kilku lat przestały być racjonalne. Wielu ekspertów uważa, że angielska liga, głównie ze względu na miliarderów kupujących kluby i astronomiczne przychody z praw telewizyjnych, zaczęła psuć rynek transferowy. Jak podaje Deloitte łączne przychody klubów Premier League w sezonie 2017/18 wyniosły aż 4,8 mld funtów, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z sezonem poprzedzającym. Łączna kwota wynagrodzeń dla piłkarzy, które zostały wypłacone w poprzednim sezonie przez 20 klubów angielskiej ligi, przekroczyła 2,9 mld funtów. Rosnące wypłaty negatywnie wpłynęły na zysk operacyjny klubów Premier League, który spadł o 16 proc. do 900 mln funtów.

– Przychody klubów Premier League nadal osiągają rekordowe poziomy. Przeniesienie Tottenhamu Hotspur na stadion Wembley i zwiększona aktywność komercyjna, w tym nowa umowa z Nike, przyczyniły się do ponad połowy wzrostu przychodów w Premier League i prawie jednej czwartej wzrostu przychodów komercyjnych. – mówi Dan Jones, partner i lider Sports Business Group w Deloitte.

Powody do niepokoju

Jak wskazują eksperci Deloitte, niepokoić może fakt, że wskaźnik wynagrodzeń w stosunku do przychodów wzrósł w ciągu roku z 55 do 59 proc. Prawie połowa klubów Premier League zanotowała wzrost tego wskaźnika do poziomu 70 proc. lub więcej, a łączne wydatki na płace wzrosły o 15 proc. do 2,9 mld funtów.

– W sezonie 2017/2018 obserwowaliśmy zjawisko szybszego wzrostu wydatków na wynagrodzenia niż tempo wzrostu przychodów. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w drugim roku poprzedniego cyklu praw do transmisji w Premier League. Wiąże się to z faktem, że kluby inwestują w piłkarskie talenty. – mówi Dan Jones.

Mniejsze wydatki na transfery

W sezonie 2017/2018 angielskie kluby wydały na transfery nowych zawodników łącznie ponad 1,9 mld funtów. Eksperci spodziewają się, że trend ten wyhamuje głównie ze względu na zapowiadany na lata 2019-2022 spadek przychodów z praw telewizyjnych.

– W tym sezonie widzimy, że ta dynamika spadła, gdyż wydatki te wynoszą obecnie 1,4 mld funtów. Oczekujemy, że trend ten utrzyma się w średnioterminowej perspektywie, zważywszy, że łączna wartość praw do transmisji Premier League ma tylko nieznacznie wzrosnąć w latach 2019-2022. – mówi Tim Bridge, dyrektor w Sports Business Group w Deloitte.

