Rajska wyspa do wynajęcia. Przeszkodą może być cena

Jeśli marzyłeś o mieszkaniu na bezludnej wyspie, to teraz masz na to okazję. Problemem może okazać się jednak cena. U wybrzeży wyspy Palawan należącej do Filipin, znajduje się niewielka, prywatna wyspa o nazwie Banwa Private Island. Właściciel postanowił zacząć ją wynajmować. Noc w posiadłości kosztuje 100 tys. dolarów za noc, czyli ponad 382 tys. zł. Jest jednak jeden haczyk. Trzeba wynająć wyspę na minimum trzy doby. Spełnienie marzenia może być więc bardzo kosztowne.

Wakacje w raju

Co dostajemy w tej cenie? 6 hektarów raju na ziemi do swojej dyspozycji. Jak podaje właściciel, jest to jeden z ostatnich, niemal nietkniętych obszarów w tym rejonie świata. Na wyspie zbudowano sześć luksusowych posiadłości. Każda z nich wyposażona jest w basen infinity, jacuzzi, a także obszerne przeszklone pomieszczenia z widokiem na plażę i ocean.

Średnia temperatura powietrza, która rejestrowana jest na wyspie, za dnia rzadko spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Do dyspozycji gości jest też restauracja, która serwuje dania z lokalnych produktów, w tym świeżych ryb i owoców morza występujących naturalnie w okolicy. Aby dopełnić luksusu, przebywający na wyspie goście mogą także zrelaksować się w spa. To wszystko oczywiście wliczone jest w cenę wynajmu wyspy.

Lokalne atrakcje

Aby umilić gościom czas, właściciel wyspy przygotował takie atrakcje jak nurkowanie, jogę, możliwość gry w tenisa na prywatnym korcie, żeglowanie katamaranem czy wycieczki skuterami wodnymi. Nie mogło zabraknąć także golfa, który jest ulubionym sportem ludzi, których stać na takie wakacje. Aby dostać się na wyspę, najlepiej zamówić przelot śmigłowcem lub aeroplanem z Manili.

Czytaj także:

Raj na ziemi. Trudno uwierzyć, że to miejsce istnieje naprawdę!Galeria:

Banwa Private Island