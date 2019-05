200 największych firm w Polsce. Nowy ranking „Wprost”

26 nowych spółek zadebiutowało w najnowszej edycji listy 200 największych polskich firm według „Wprost”. Wszystkie firmy ujęte w rankingu jeszcze nigdy nie osiągnęły tak dużych przychodów. W sumie wypracowały ponad 772 mld zł, czyli o ponad 60 mld zł więcej niż przed rokiem. Oprócz takich ogólnych rekordów były też te indywidualne. Kolejny rok z rzędu na pierwszym miejscu zestawienia pojawił się PKN Orlen. Pierwszy raz od pięciu lat przychody naszego paliwowego giganta przekroczyły magiczną barierę 100 mld zł przychodów. Spektakularny awans aż o 28 pozycji zaliczyła spółka Press Glass spod Częstochowy, jeden z największych na świecie producentów szyb zespolonych. Szklane tafle od Arkadiusza Musia, właściciela firmy i jednego z najbogatszych Polaków, były wykorzystywane przy budowie hoteli w Nowym Jorku, siedziby ONZ w Kopenhadze czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Największym wzrostem przychodów może się za to pochwalić poznańska spółka Torpol korzystająca z boomu inwestycyjnego jaki trwa na polskiej kolei. To ona budowała gigantyczny dworzec Łódź Fabryczna i przebudowywała główne szlaki kolejowe w kraju. Kilka dni temu podano, że Torpol wygrał kolejny przetarg. Położy tory prowadzące do nowo budowanego bloku w Elektrowni Ostrołęka.

Tegoroczna lista 200 największych polskich firm to już okrągłe piąte wydanie jedynego takiego zestawienia w polskich mediach. W opracowaniu rankingu bazowaliśmy na informacjach o przychodach, zyskach, aktywach i kapitałach własnych kilkuset polskich firm z dominującym polskim kapitałem. Dwusetka z tego tygodnia to dopiero pierwsza część zestawienia. Na jej bazie za tydzień ukaże się ranking polskich gepardów, czyli najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. A później ranking ambasadorów, czyli największych polskich eksporterów.

Poniżej prezentujemy pierwsze 50 firm z zestawienia.