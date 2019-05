Znamy datę otwarcia TK Maxxa w Galerii Młociny w Warszawie. To już lada dzień!

Otwarcie nowego sklepu TK Maxxa odbędzie się już za dwa tygodnie, w czwartek 23 maja o godzinie 12 w warszawskiej Galerii Młociny. Dla osób, które tego dnia odwiedzą nowy sklep znanej sieci przewidziano konkursy, w których będzie można wygrać karty upominkowe na zakupy w sklepie. O fenomenie sieci TK Maxx pisaliśmy kilka tygodni temu w tygodniku "Wprost": Zakupy na Maxxa

Galeria Młociny to nowe centrum handlowe na mapie Warszawy na Bielanach przy ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15. Pojawią się w niej sklepy, których do tej pory w naszym kraju nie było, m.in. Primark. Kiedy otwarcie Primarka w Polsce?

Polski TK Maxx należy do TJX Poland, spółki córki TJX Europe, która wchodzi w skład amerykańskiego potentata TJX Companies. Bo w USA sieć działa pod nazwą TJ Maxx, gdzie jest zaliczana do najpotężniejszych detalicznych sprzedawców odzieży. Do grupy TJX, która w rankingu największych amerykańskich przedsiębiorstw magazynu „Fortune” zajmuje 85. miejsce, należą też sieci: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada i TJX International. W sumie ma ponad 4 tys. sklepów w dziewięciu krajach na trzech kontynentach. Na koniec 2018 r. jej sprzedaż wyniosła 39 mld dolarów, co oznacza, że wzrosła ponaddwukrotnie w ciągu dekady. W Polsce TK Maxx ma 43 wielkopowierzchniowe sklepy w centrach handlowych i do końca roku zamierza otworzyć kilka kolejnych, m.in. w Płocku i Warszawie. Sprzedaje przede wszystkim ubrania damskie, męskie i dziecięce, a także buty, akcesoria i dodatki dla domu.