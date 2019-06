Czarnobyl i Prypeć można zwiedzać. Jak zorganizować wycieczkę i ile ona kosztuje?

Na fali popularności filmów, gier oraz nowego serialu HBO, Czarnobyl stał się ponownie miejscem, które rozbudza wyobraźnię. Wiele osób chce zobaczyć miejsce jednej z największych katastrof w historii ludzkości, na własne oczy. W internecie znaleźć można wiele ofert wycieczek do tak zwanej „Zony”, czyli obszaru zamkniętego, który otacza elektrownię jądrową w Czarnobylu. Jedną z głównych atrakcji jest Prypeć. Jest to opuszczone miasto, które zbudowano w 1970 roku specjalnie dla pracowników elektrowni i ich rodzin. Obecnie traktowane jest jako skansen radzieckiej myśli urbanistycznej i nieoficjalny pomnik katastrofy. Dzień po awarii reaktora 4, całe miasto zostało ewakuowane. W ciągu dwóch i pół godziny wywieziono ponad 50 tys. osób. Ewakuacja przebiegała tak szybko, że na miejscu nadal można znaleźć przedmioty codziennego użytku, które mieszkańcy po sobie pozostawili.

„Czarnobyl” - nowy miniserial od HBO

Wycieczka do Czarnobyla

Wycieczki do „Zony” są popularne od wielu lat. W internecie, w tym na portalu YouTube, można znaleźć szereg relacji osób, które przemierzały okolice elektrowni w Czarnobylu na własną rękę. Najczęściej odbywało się to jednak nielegalnie lub za cichym przyzwoleniem miejscowych władz. Część z relacji to bardzo ciekawe produkcje, które pokazują nie tylko „Zonę”, ale także jej mieszkańców. Na uwagę zasługują, chociażby materiały Arkadiusza Podniesińskiego, na czele z jego filmem „Alone in the zone”. Jednak wiele ciekawych produkcji można znaleźć nieodpłatnie na YouTube. Wśród nich warto obejrzeć kanały Tube Raiders czy Napromieniowani.pl.

W ostatnich latach popularne są także wycieczki zorganizowane. W sieci znaleźć można wiele ofert, które pozwalają na legalne zwiedzenie Prypeci oraz okolic elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

„Zwiedź opuszczony Czarnobyl podczas 1-dniowej wycieczki z Kijowa i przeżyj niesamowite emocje w strefie wykluczenia w miejscu dawnej katastrofy. Skorzystaj ze świetnej organizacji wycieczki obejmującej wszelkie niezbędne do wstępu pozwolenia”. – czytamy w opisie jednej z ofert.

„Martwa strefa? Czy tylko obszar bez ingerencji człowieka - życie radzieckiego miasta, które zatrzymało się w roku 1986, wszechobecne powracająca przyroda, pozostałości jądrowej infrastruktury, posępna socrealistyczna architektura opuszczonej Prypeci”... – czytamy w kolejnym opisie.

Jak przebiega wycieczka i ile kosztuje?

Zorganizowane wycieczki w okolice elektrowni w Czarnobylu opierają się na podobnym schemacie. Podróż rozpoczyna się zbiórką w Kijowie, skąd grupa z przewodnikiem udają się pociągiem lub autobusem do Czarnobyla. Po przyjeździe na miejsce uczestnicy zapoznawani są z historią i informowani są o przepisach bezpieczeństwa. Podczas wycieczek zwiedza się również takie miejsca jak muzeum, cerkiew św. Eliasza, park Wiecznej Chwały, port rzeczny i pomnik upamiętniający osoby zabezpieczające reaktor nr 4 bezpośrednio po eksplozji. Głównymi punktami wycieczki są jednak zwiedzanie Prypeci, okolic elektrowni jądrowej, a także, znajdującego się nieopodal Prypeci tak zwanego „Oka Moskwy”, czyli radaru pozahoryzontalnego „Duga”, którego używano do celów szpiegowskich i zagłuszania zagranicznych stacji radiowych.

Większość ofert turystycznych zakłada wycieczkę jednodniową. Ceny wyjazdu, które nie uwzględniają niezbędnych opłat za wstęp do „Zony” wahają się w granicach 380 zł. Wycieczki z opłaconym wstępem oraz pozwoleniem na robienie zdjęć i filmów to już cena od 870 do 1600 zł.